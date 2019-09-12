В окупованому Росією Криму обмежено свободу мирних зібрань, а арешт пов’язаних із мережею "Кримська солідарність" активістів свідчить про ескалацію репресій проти кримських татар.

Про це заявив керівник апарату Комісії з питань безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінська комісія США) Алекс Джонсон у четвер, 19 вересня, у Варшаві на Щорічній нараді ОБСЄ з огляду імплементації зобов’язань держав-учасниць у людському вимірі, повідомляє Укрінформ.

"Свобода зібрань обмежується в окупованому Росією Криму, де з метою запобігання зібрань і демонстрацій введені жорсткі закони. Арешт на початку цього року 23 громадських активістів, пов’язаних із мережею "Кримська солідарність", означає ескалацію репресій проти кримських татар", - сказав Джонсон.

Представник Гельсінської комісії США підкреслив, що "Російська Федерація трактує свободу зборів та мирних зібрань як загрозу, а не як права людини".

"Масові затримання тисяч людей, які мирно збиралися в Москві цього літа, надмірне застосування сили проти протестувальників та неправдиві кримінальні звинувачення проти деяких затриманих – усе це, як видається, спрямовано на зрив майбутніх демонстрацій", - наголосив Джонсон.

Він також вказав на те, що російський "закон про небажані організації" від 2015 року невиправдано обмежує свободу зібрань, і закликав Москву звільнити Анастасію Шевченко - першу особу, якій було висунуто обвинувачення за цим законом.