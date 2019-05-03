Россия пытается продать Турции Sukhoi SuperJet

10:00 20.09.2019   Турция

Объединенная авиастроительная корпорация предложила турецким авиакомпания приобрести российские гражданские самолеты МС-21 и Sukhoi SuperJet.

А также готова к кооперации с Турцией по различным проектам, сообщил глава ОАК Юрий Слюсарь, пишет Интерфакс.
       
"Мы провели встречи с рядом авиакомпаний, которым мы готовы предложить МС-21 и Superjet 100. Помимо этого, Турция, как страна с высокоразвитой промышленностью, может быть заинтересована в проектах кооперации", - заявил Слюсарь, слова которого приводят в пресс-службе ОАК.
       
По данным пресс-службы, переговоры проводились в рамках проходящего в Стамбуле фестиваля авиации, космоса и технологий TEKNOFEST. При этом в ОАК отмечают, что для МС-21-300 полет в Стамбул стал зарубежной премьерой.
       
В рамках фестиваля российская сторона также представила сверхманевренный истребитель Су-35 и многофункциональный самолет-амфибию Бе-200ЧС.
       
По словам Слюсаря, участие российской техники на выставке в Турции - это "продолжение демонстрации передовой российской авиатехники, которая состоялась на авиасалоне МАКС-2019" с участием глав России и Турции.



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