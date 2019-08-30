АНО «Единая транспортная дирекция» (АНО «ЕТД») сообщает, что с 30 апреля 2019 года по 19 сентября 2019 года по «единому» билету в оккупированные Крым и Абхазию и в обратном направлении с использованием железнодорожного, авиационного и автомобильного транспорта перевезено 353,2 тысяч пассажиров.

При этом в оккупированный Крым перевезено 185,8 тысяч, из Крыма – 166,8 тысяч пассажиров, сообщило Крымскре информационное агантство со ссылкой на пресс-службу АНО «ЕТД».

В нынешнем курортном сезоне самыми популярными городами среди пассажиров, следующих по «единому» билету, стали Феодосия, Евпатория и Ялта – 34,2 тысяч, 32,2 тысяч и 30,6 тысяч человек соответственно. Симферополь и Судак для отдыха выбрали 27,5 тысяч и 24,8 тысяч пассажиров.

В Севастополь за это время по «единому» билету приехало 20,8 тысяч пассажиров и в Керчь – 14,2 тысяч пассажиров.

По состоянию на 19 сентября 2019 на период до 30 сентября 2019 оформлено 361 тысяча 368 проездных документов.

Перевозки по «единому» билету в 2019 году осуществляются в 7 городов Крыма и обратном направлении с пересадкой в аэропортах Анапы и Симферополя, а также с пересадкой в автобусы на железнодорожных вокзалах Краснодара и Анапы. Кроме того АНО «ЕТД» организует перевозки в 5 городов непризнанной Абхазии с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера через аэропорт Сочи.