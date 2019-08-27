На сайте госзакупок снова размещен конкурс по выбору подрядчика для разработки комплекса мер защиты аэропорта Симферополь.

Подрядчик должен будет разработать комплекс мер защиты от актов незаконного вмешательства, сказано в документе. На эти цели оккупационные власти Крыма готовы потратить 931 млн 962 тыс. рублей, это максимальная стоимость контракта, пишут Примечания.

Деньги пойдут на создание 4-х контрольно-пропускных пунктов, ограждение аэропорта по периметру, разработку системы охранно-тревожной сигнализации, видеонаблюдения и видеоанализа, контроля и управления доступом.

Отмечается, что источником финансирования стали бюджетные инвестиции.

Такой аукцион уже проводили в 2018 году. В августе прошлого года был заключен контракт на 832,1 млн рублей с краснодарской фирмой, однако позже он был расторгнут заказчиком в одностороннем порядке, при этом 249,63 млн рублей были оплачены исполнителю.

На этот раз заявки на участие в конкурсе принимаются до 27 сентября.