На безопасность аэропорта Симферополя планируют потратить около 1 млрд рублей

09:00 20.09.2019   Крым

На сайте госзакупок снова размещен конкурс по выбору подрядчика для разработки комплекса мер защиты аэропорта Симферополь.

Подрядчик должен будет разработать комплекс мер защиты от актов незаконного вмешательства, сказано в документе. На эти цели оккупационные власти Крыма готовы потратить 931 млн 962 тыс. рублей, это максимальная стоимость контракта, пишут Примечания.

Деньги пойдут на создание 4-х контрольно-пропускных пунктов, ограждение аэропорта по периметру, разработку системы охранно-тревожной сигнализации, видеонаблюдения и видеоанализа, контроля и управления доступом.

Отмечается, что источником финансирования стали бюджетные инвестиции.

Такой аукцион уже проводили в 2018 году. В августе прошлого года был заключен контракт на 832,1 млн рублей с краснодарской фирмой, однако позже он был расторгнут заказчиком в одностороннем порядке, при этом 249,63 млн рублей были оплачены исполнителю.

На этот раз заявки на участие в конкурсе принимаются до 27 сентября.



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