Дислоцирующийся в оккупированном Крыму военный самолет отработал маневрирование в горной местности.

Видео пролета самолета в каньоне у плато Мангуп появилось в сети Instagram, сообщает Крыминформ.

«Первый раз вижу, чтобы так сушка маневрировала в горах», – написал автор видео @sania_kurdoglo.

Пользователь предположил, что пролет в каньоне с последующим стремительным набором высоты совершил Су-27.

В отделе информационного обеспечения Черноморского флота страны-агрессора пояснили, что полеты военных летчиков в крымских горах носят плановый тренировочный характер.

В соответствии с курсом подготовки летчиков и планом подготовки на 2019 учебный год пилоты отрабатывают полеты с элементами простого пилотажа в условиях горной местности. Занятия будут продолжаться в течение месяца, пишет издание.

Судя по траектории движения истребителя, к плато Мангуп он прилетел со стороны Большого каньона, образованного реками Коккозка и Бельбек.

38-й истребительный авиаполк ВВС России был сформирован в августе 2014 года, базируется на аэродроме Бельбек в Севастополе. Имеет 27 истребителей семейства Су-27, включая модернизированные и учебно-боевые, и 5 двухместных истребителей Су-30М2.