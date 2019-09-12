Крымский курорт: Российские летчики отрабатывают маневрирование в Большом каньоне / Видео
|08:45 20.09.2019
|Крым
Дислоцирующийся в оккупированном Крыму военный самолет отработал маневрирование в горной местности.
Видео пролета самолета в каньоне у плато Мангуп появилось в сети Instagram, сообщает Крыминформ.
«Первый раз вижу, чтобы так сушка маневрировала в горах», – написал автор видео @sania_kurdoglo.
Пользователь предположил, что пролет в каньоне с последующим стремительным набором высоты совершил Су-27.
В отделе информационного обеспечения Черноморского флота страны-агрессора пояснили, что полеты военных летчиков в крымских горах носят плановый тренировочный характер.
В соответствии с курсом подготовки летчиков и планом подготовки на 2019 учебный год пилоты отрабатывают полеты с элементами простого пилотажа в условиях горной местности. Занятия будут продолжаться в течение месяца, пишет издание.
Судя по траектории движения истребителя, к плато Мангуп он прилетел со стороны Большого каньона, образованного реками Коккозка и Бельбек.
38-й истребительный авиаполк ВВС России был сформирован в августе 2014 года, базируется на аэродроме Бельбек в Севастополе. Имеет 27 истребителей семейства Су-27, включая модернизированные и учебно-боевые, и 5 двухместных истребителей Су-30М2.
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