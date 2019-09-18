Крупнейший в России завод троллейбусов проводит массовые сокращения

10:30 20.09.2019   Россия

Крупнейший в России завод троллейбусов – «Тролза» в Саратовской области РФ – проводит массовые сокращения сотрудников из-за нехватки оборотных средств. 

На заводе, производящем 70% все российских троллейбусов, за последние полгода было уволено 50% штата, сообщает ghall.com со ссылкой на ТАСС. 

Предприятие (до 1992 года – Завод имени Урицкого), производящее троллейбусы с 1950 года и поставляющее их во все 86 городов России, где есть троллейбусное движение, с марта находится в режиме простоя. 

«Режим простоя на предприятии продлится минимум до конца сентября. «На данный момент в штате сотрудников числится 350 человек», – пишет издание. В марте на заводе, по данным пресс-службы, работали свыше 800 человек. 

Ранее о массовом сокращении штата сообщила российская авиакомпания.



Ще на цю тему:

11:15 20.09.2019
Путин заявил об импортозамещении по 350 образцам российского вооружения и техники
08:30 20.09.2019
Подсанкционный «Калашников» сменил руководителя
15:41 13.09.2019
Кремль не оцінив слова Зеленського про санкції
20:10 12.09.2019
Бюджет Газпрома "трещит по швам": только на трубопроводы не хватает 427 миллиардов рублей
11:41 09.09.2019
Жан-Ив Ле Дриан: "О снятии санкций с России пока говорить рано"
10:51 26.08.2019
Другий пакет санкцій США проти Росії у справі Скрипалів набрав чинності
12:21 24.08.2019
США введуть другий пакет санкцій проти Росії у справі Скрипалів з 26 серпня
19:20 23.08.2019
Правительство РФ разрешило МФО не раскрывать полную информацию о владельцах под санкциями
14:20 23.08.2019
Санкции: "ГАЗ" собрался сократить рабочую неделю и зарплаты
14:20 19.08.2019
В России прокомментировали британский запрет на поставки подводных аппаратов
11:40 19.08.2019
Без американских комплектующих в России могут закрыть космический проект
07:50 19.08.2019
Великобританія ввела нові санкції проти Росії через підводну загрозу
Новини
Азербайджан Азербайджан
11:45 19.09.2019
Укладка труб на сухопутном маршруте TAP завершена на 99%
17:45 17.09.2019
Президент Турции совершит визит в Азербайджан
14:30 17.09.2019
Руководитель Госкомтаможни Азербайджана примет участие в Caspian Energy Forum Baku – 2019
13:30 16.09.2019
Азербайджанская армия приступает к широкомасштабным учениям
Всі новини країни
Армения Армения
20:45 18.09.2019
ЮВО: В Армении российские военные преодолели водные преграды и уничтожали цели условного противника
11:00 18.09.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка снайперов
19:45 17.09.2019
Премьер-министр Армении: Совет безопасности адекватно оценивает ситуацию в сфере безопасности
09:51 17.09.2019
У Вірменії прем’єр-міністр звільнив голову Служби безпеки
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:30 19.09.2019
У Болгарії збудують газопровід, що постачатиме російський газ в обхід України
20:41 17.09.2019
Суд Болгарії дозволив будівництво газопроводу "Турецький потік"
08:32 13.09.2019
Прокуратура Болгарії опублікувала записку звинуваченого у шпигунстві на РФ
10:45 12.09.2019
Шпионский скандал в Болгарии: задержано восемь человек
Всі новини країни
Греция Греция
11:45 18.09.2019
Наступного тижня у Греції добу не курсуватимуть пороми
19:30 16.09.2019
Греція: другу добу йде боротьба з пожежами на острові Закінф
11:45 16.09.2019
Греческая полиция перекрыла канал поставки оружия из Албании
12:41 13.09.2019
Греция будет продавать гражданство инвесторам
Всі новини країни
Грузия Грузия
15:15 20.09.2019
Докладчики Комитета по мониторингу ПАСЕ посетили Грузию
11:30 20.09.2019
Экспорт из Грузии в страны СНГ увеличился на 24 %, а в ЕС - на 25 %
14:41 19.09.2019
Россия проводит военные учения на оккупированных территориях Грузии
20:30 18.09.2019
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии мотострелки обороняли берег от высадки морского десанта противника
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:41 19.09.2019
В Молдові позбавили депутатської недоторканності одного з лідерів старої влади
18:45 18.09.2019
Глава МВС Молдови попросив ФБР про допомогу в розслідуванні крадіжки мільярда
16:00 18.09.2019
Молдова перед виборами отримала знижку на російський газ
14:45 18.09.2019
В ОБСЕ прокомментировали расследование в отношении главы Sputnik Молдова
Всі новини країни
Россия Россия
14:00 20.09.2019
Минобороны России заказало ЗРК ближнего действия на 100 млрд рублей / Фото
12:15 20.09.2019
В России ужесточают контроль за призывниками
11:15 20.09.2019
Путин заявил об импортозамещении по 350 образцам российского вооружения и техники
10:30 20.09.2019
Крупнейший в России завод троллейбусов проводит массовые сокращения
Всі новини країни
Румыния Румыния
12:00 20.09.2019
У Румунії розпочалась активна фаза міжнародних навчань
17:41 19.09.2019
У ЄС підтримали призначення кандидатки від Румунії головою Європейської прокуратури
08:55 19.09.2019
Румунія не підтримає власного кандидата на посаду голови Європрокуратури
11:41 13.09.2019
У Данії найдорожчий хліб в ЄС, у Румунії - найдешевший
Всі новини країни
Турция Турция
13:15 20.09.2019
Турция может приобрести у России самолет-амфибию Бе-200
10:00 20.09.2019
Россия пытается продать Турции Sukhoi SuperJet
20:41 19.09.2019
У Туреччині стався вибух на хімічному заводі, є постраждалі
13:45 19.09.2019
В Стамбуле продолжается фестиваль TEKNOFEST
Всі новини країни
Украина Украина
15:30 20.09.2019
В Севастополе число ипотечных должников выросло вдвое
15:00 20.09.2019
Оккупанты признали, что ремонт дорог в Севастополе делается с многочисленными нарушениями
14:45 20.09.2019
Аксенов опять выбрали "главой" оккупированного Крыма"
14:30 20.09.2019
ЮВО: Расчеты шахтного комплекса «Утес» отработали в Крыму уничтожение корабельной группы / Видео
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд