Крупнейший в России завод троллейбусов проводит массовые сокращения
|10:30 20.09.2019
|Россия
Крупнейший в России завод троллейбусов – «Тролза» в Саратовской области РФ – проводит массовые сокращения сотрудников из-за нехватки оборотных средств.
На заводе, производящем 70% все российских троллейбусов, за последние полгода было уволено 50% штата, сообщает ghall.com со ссылкой на ТАСС.
Предприятие (до 1992 года – Завод имени Урицкого), производящее троллейбусы с 1950 года и поставляющее их во все 86 городов России, где есть троллейбусное движение, с марта находится в режиме простоя.
«Режим простоя на предприятии продлится минимум до конца сентября. «На данный момент в штате сотрудников числится 350 человек», – пишет издание. В марте на заводе, по данным пресс-службы, работали свыше 800 человек.
Ранее о массовом сокращении штата сообщила российская авиакомпания.
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