"Вымпел" спустил на воду четвертого "Грачонка" для Росгвардии

09:30 20.09.2019   Россия

19 сентября корабелы судостроительного завода "Вымпел" в Ярославской области спустили на воду катер специального назначения "Грачонок".

Об этом сообщает портал органов государственной власти Ярославской области, передает Судостроение.Инфо.

Данный катер станет четвертым и последним в серии судов проекта 21980, которую рыбинские корабелы строят в интересах Федеральной службы войск национальной гвардии.
 
Противодиверсионный катер проекта 21980 (шифр "Грачонок"):
 
Разработчик проекта — КБ "Вымпел".
 
Водоизмещение — 138 т
Длина — 31 м
Ширина — 7,4 м
Осадка — 1,85 м
Скорость — 23 уз
Дальность плавания — 200 миль
Автономность — 5 сут.
Экипаж — 6 чел.
 
Вооружение:
 
- 14,5-мм пулемётная установка МТПУ; 
- Противодиверсионные гранатомёты ДП-64 и ДП-65;
- ПЗРК "Игла";
- гидроакустическая станция обнаружения подводных диверсионных сил и средств "Анапа"; 
- навигационная радиолокационная станция МР-231; 
- оптико-электронный комплекс освещения ближней воздушной и надводной обстановки МТК-201 М3;
- средствами обнаружения подводных объектов (поисково-обследовательский комплекс "Кальмар"). 


 
Фото: ССЗ "Вымпел"



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