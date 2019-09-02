19 сентября корабелы судостроительного завода "Вымпел" в Ярославской области спустили на воду катер специального назначения "Грачонок".

Об этом сообщает портал органов государственной власти Ярославской области, передает Судостроение.Инфо .

Данный катер станет четвертым и последним в серии судов проекта 21980, которую рыбинские корабелы строят в интересах Федеральной службы войск национальной гвардии.



Противодиверсионный катер проекта 21980 (шифр "Грачонок"):



Разработчик проекта — КБ "Вымпел".



Водоизмещение — 138 т

Длина — 31 м

Ширина — 7,4 м

Осадка — 1,85 м

Скорость — 23 уз

Дальность плавания — 200 миль

Автономность — 5 сут.

Экипаж — 6 чел.



Вооружение:



- 14,5-мм пулемётная установка МТПУ;

- Противодиверсионные гранатомёты ДП-64 и ДП-65;

- ПЗРК "Игла";

- гидроакустическая станция обнаружения подводных диверсионных сил и средств "Анапа";

- навигационная радиолокационная станция МР-231;

- оптико-электронный комплекс освещения ближней воздушной и надводной обстановки МТК-201 М3;

- средствами обнаружения подводных объектов (поисково-обследовательский комплекс "Кальмар").





Фото: ССЗ "Вымпел"