По состоянию на 9 сентября 2019 года услуга по содействию самозанятости оказана 319 гражданам.

Чаще всего крымчане открывают собственное дело в сферах услуг, торговли, сельского хозяйства, производства, сообщает КИА со ссылкой на пресс-службу Министерства труда оккупированного Крыма.

Подведомственным Министерству труда и социальной защиты оккупированного Крыма отделениями в городах и районах Крыма оказывается помощь гражданам при открытии собственного дела.

Получателями государственной услуги могут быть граждане, признанные в установленном порядке безработными в соответствии с законодательством о занятости населения, и граждане, признанные в установленном порядке безработными и прошедшие профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению органов службы занятости.

При обращении за оказанием услуги гражданин предъявляет заявление, заполненное согласно установленной форме, паспорт гражданина РФ или документ, его заменяющий, или документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, лица без гражданства, индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида, выдаваемую в установленном порядке (для граждан, относящихся к категории инвалидов).

Издание сообщает, что гражданину, изъявившему желание открыть собственное дело, предоставляется консультация по вопросам организационно-правовых форм предпринимательства, помощь в разработке технико-экономического обоснования (бизнес-плана) с последующим заключением договора о предоставлении единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского фермерского) хозяйства.