На Херсонщині трьом землякам - військовим морякам, які повернулися з російського полону, та їх родинам, запропонували відпочити в пансіонаті, а для Віктора Беспальченка та його дружини Тетяни, які одружилися в СІЗО «Лєфортово» пообіцяли організувати справжнє весілля.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

На площі Свободи у Херсоні, де з 2014 року зустрічали наших бійців, що прибували з АТО, 19 вересня вітали земляків – військових моряків, які повернулися з російського полону - Михайла Власюка, Віктора Беспальченка та Сергія Чулібу.

На Херсонщині зустріли земляків – військових моряків, які повернулися з російського полону/ Фото Олександра Корнякова

Серед тих, хто зустрічав моряків – волонтери, рідні моряків, журналісти, представники влади.

«Ми хвилюємося, написали всі разом листа - хочемо вам подякувати... Ми хочемо подякувати за підтримку кожному українцю, який в нас вірив, надіявся на нашу маленьку перемогу – на визволення з полону…Дякуємо кожному дитячому малюнку, за листи підтримки… Адже найстрашніше в полоні - знати, що тебе забули. Проте завдяки вам, дорогі земляки, це не відчувалося. Ми також хочемо подякувати ветеранам АТО, які захищали і захищають нас на Сході України. Дуже хочеться, щоб ця війна швидше закінчилась нашою перемогою і щоб всі наші земляки повернулися додому живими і здоровими», - каже від імені моряків Сергій Чуліба.

Він зазначив, що моряки-херсонці втрьох пройшли разом «і Крим, і Рим» - служили в Криму на одному кораблі, який називався артилерійський катер «Херсон».

Моряки також подякували Уповноваженій ВР України з прав людини Людмилі Денісовій та владі за те, що вони зробили задля їх визволення.

У Херсоні військові моряки, які повернулися з російського полону, відповіли на запитання журналістів

Голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, який зустрічав земляків, повідомив, що моряки та їх рідні зможуть відпочити в пансіонаті, а Віктору Беспальченку та його дружині Тетяні, які одружилися в московському СІЗО «Лєфортово» запропонував обрати дату, коли вони захочуть відсвяткувати своє весілля.

«Ми разом з благодійниками підготували передусім хлопцям відпочинок в одному з найкращих пансіонатів нашої області і ми запрошуємо їх (з родинами) відпочити від кремлівського полону. А також аграрії пообіцяли допомогти влаштувати весілля – ви знаєте, що в одного з наших героїв було весілля, воно було в «Лєфортово», але справжнє весілля буде тут – на херсонській землі», - сказав Гусєв.

Серед тих, хто зустрічав моряків - херсонка Оксана Погомій. Вона каже: прийшла зустріти хлопців, щоб подякувати їм за те, що моряки не схибили, за те, що повернулися, що вони будуть далі служити.

Михайла Власюка зустрічає сестра та п’ятимісячна племінниця. Вони приїхали з маленького села Мар’янівка Каховського району.

Батьки Сергія Чуліби розповідають, що син буде і надалі захищати Україну і продовжить службу. «Це ось приїхала наша рідня з Каховки – семеро чоловік, це найближчі», - каже Любов Чуліба, мама Сергія.

Згадували під час зустрічі моряків і вишиті рушники, які на День Незалежності вручили батькам моряків. Люди кажуть, що цей оберіг «спрацював» - адже хлопці вже повернулися додому.