У Туреччині стався вибух на хімічному заводі, є постраждалі

20:41 19.09.2019   Турция

У Стамбулі (Туреччина) стався потужний вибух на хімічному заводі, в результаті чого постраждали 2 пожежники та декілька працівників підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Як повідомляється, спочатку на хімічному заводі в Стамбулі виникла пожежа, яка спричинила вибух одного з металевих баків. В результаті вибуху декілька співробітників заводу отримали опіки, також постраждали двоє пожежників. Про жертв інциденту поки не повідомляли.

Наразі невідомо, що саме спричинило пожежу на хімзаводі. Зараз триває ліквідація пожежі.



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