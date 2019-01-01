У Туреччині стався вибух на хімічному заводі, є постраждалі
|20:41 19.09.2019
|Турция
У Стамбулі (Туреччина) стався потужний вибух на хімічному заводі, в результаті чого постраждали 2 пожежники та декілька працівників підприємства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Як повідомляється, спочатку на хімічному заводі в Стамбулі виникла пожежа, яка спричинила вибух одного з металевих баків. В результаті вибуху декілька співробітників заводу отримали опіки, також постраждали двоє пожежників. Про жертв інциденту поки не повідомляли.
Наразі невідомо, що саме спричинило пожежу на хімзаводі. Зараз триває ліквідація пожежі.
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