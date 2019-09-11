«Власти» Крыма выставили на продажу три оздоровительных комплекса, расположенных у побережья Черного моря, в том числе — ряд зданий бывшей президентской госдачи.

В частности, как сообщает «Примечания», продаются оздоровительный комплекс «Пивденный» на побережье мыса Тарханкут, гостиница «Моряк» в Феодосии и резиденция №1 «Глициния» в поселке Ореанда, Ялта, передают QHA.

Оздоровительный комплекс «Пивденный» выставлен с начальной стоимостью 24,4 млн рублей. Аукцион состоится 31 октября. Сохранит ли он свое лечебное предназначение после продажи — неизвестно.

Имущество гостиничного комплекса «Моряк» выставлено за 29,9 млн рублей. Он находится в историческом центре Феодосии, рядом с парком «Морсад». Аукцион состоится 25 сентября.

Самый дорогой лот в списке — недвижимое имущество резиденции №1 «Глициния» в Ореанде. Однако продается не основной корпус пансионата, а ряд пляжных домиков, эллингов, бассейн, а также берегоукрепительные сооружения.

Сам пансионат был продан месяцем ранее — в августе 2019 года. Начальная цена продажи 97,6 млн рублей.

Госдачу «Глицинию» построили в 1955 году для генсека СССР Никиты Хрущева. Прославилась она уже при Леониде Брежневе, который проводил в «Глицинии» встречи с руководством других стран. В 1997 году была преобразована в пансионат.

Позже госдачу передали госуправлению делами президента Украины. Руководство этой структуры перепродало здравницу российскому банку ВТБ. Украина успела получить от ВТБ треть стоимости, но после Оранжевой революции украинское руководство опротестовало в суде отчуждение и продажу санатория. «Глицинию» перевели на баланс санатория Верховной Рады «Нижняя Ореанда».

После аннексии Крыма глава российской оккупационной администрации Сергей Аксенов передал дачу в безвозмездное пользование Федеральной службе охраны России.

Как писало QHA media, основной корпус пансионата «Глициния» продали за 1,2 млрд рублей акционерному обществу АО «Ореанда-12» 7 августа. Кто акционеры фирмы с уставным капиталом в 10 тыс. руб., основным направлением которой является «деятельность заказчика-застройщика», до сих пор неизвестно.