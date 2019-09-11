У МЗС РФ заявили, що перериватимуть промови будь-яких делегацій про анексію Криму на нараді ОБСЄ

20:01 19.09.2019   Крым

У МЗС РФ заявляють, що залишають за собою право переривати промови членів будь-яких делегацій на нараді ОБСЄ з прав людини, які говоритимуть про анексію Криму.

Як повідомили УНІАН у російському зовнішньополітичному відомстві, про це заявив уповноважений МЗС Росії з питань прав людини, демократії та верховенства права Григорій Лукьянцев.

За його словами, російська сторона розраховує, що на нараді ОБСЄ з розгляду виконання зобов'язань у сфері людського виміру представникам російського громадянського суспільства, які акредитовані на захід відповідно до правил, буде надано слово.

«Ми переговорили з керівництвом Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ), пояснили ситуацію, сказали, що вважаємо неприпустимими спроби позбавляти слова тих, хто акредитований на цей захід відповідно до правил і процедур і записався на виступ. Тим більше абсурдно позбавляти слова на сесії, яка присвячена свободі висловлювання поглядів», - сказав Лукьянцев.

«Ми також сказали, що якщо продовжуватимуться спроби позбавляти слова представників нашого громадянського суспільства та інші провокації, то ми залишаємо за собою право переривати будь-які делегації і НУО, які будуть говорити про нібито анексію і окупацію Криму, оскільки ми вбачаємо в цьому замах на територіальну цілісність нашої країни», - заявив він.

Лукьянцев додав, що РФ отримувала запевнення, що всім представникам «російського громадянського суспільства», які акредитовані на захід і виступають від своєї організації, незважаючи на всі спроби їх перервати, буде надано слово.

«В цілому, я не можу сказати, що обстановка на нараді покращилася в порівнянні з минулим роком. Обстановка не покращується, а часом тільки погіршується. Дуже багато звинувачень, критики, політизації, взаємних звинувачень, спроби навісити ярлики. Якісь спроби почути один одного і прислухатися, знайти якісь точки дотику майже не проглядаються», - заявив російський дипломат.

Як  повідомлялося раніше, у Варшаві 16-27 вересня проходить Щорічна нарада ОБСЄ з огляду виконання зобов'язань держав-учасниць в області прав людини і основних свобод, верховенства права, демократії, толерантності та недискримінації.

Українську делегацію очолює заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

17 вересня делегація України залишила зал засідань, де в рамках наради ОБСЄ обговорювали тему свободи слова, на знак протесту проти заяв про «російський Крим».

До цього головний редактор видань «Кримська газета» і «Кримський журнал» Марія Волконська, яка приїхала на засідання ОБСЄ у Варшаві, назвала анексований Крим «російським».

Після цього її виступ на нараді перервали, пославшись на міжнародні документи. 17 вересня постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк заявив, що Україна готова розглянути можливість залишити нараду ОБСЄ з імплементації зобов'язань держав-учасниць в людському вимірі через відсутність реакції на пропаганду контрольованими Росією організаціями твердження про приналежність окупованого Криму Росії.

 



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