Звільнено всіх голів міст і районів окупованого Криму, Аксьонов назвав причину
|19:41 19.09.2019
|Крым
В окупованому Криму звільнилися голів усіх міст і районів після виборів депутатів, які пройшли 8 вересня.
За словами “глави Криму” Сергія Аксьонова, звільнення було добровільним, передає InfoResist.
Він заявив, що рішення про звільнення було викликано необхідністю «повного перезавантаження всіх органів влади».
«Голови міст і районів виявили важливу якість – відповідальність, готовність ще раз пройти через широке громадське обговорення та конкурсні процедури. Це командне рішення і жест доброї волі», – стверджує Аксьонов.
Так званий глава окупованого Криму додав, що конкурси на заміщення зазначених посад проходять відкрито і всі претенденти представлять свої програми жителям півострова з розвитку муніципалітетів.
“Більшість голів (адміністрацій – ред.) мають усі шанси успішно скласти цей іспит і продовжити роботу в єдиній команді”, – резюмував Аксьонов.
Як відомо, очільники адміністрацій окупованих міст і районів Криму подали у відставку в середу, 18 вересня.
Раніше, 8 вересня, на півострові відбулися «вибори» депутатів так званої Державної ради республіки і міських органів влади.
Нагадаємо, окупаційна адміністрація Криму хоче дати другу «історичну» назву півострову.
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