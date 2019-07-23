Судьба «Украины»: недостроенный крейсер ВМСУ хотят продать

19:21 19.09.2019   Украина

Похоже, новая власть решила судьбу флотского недостроя — крейсера «Украина». Сейчас судно находится в акватории николаевского завода имени 61 коммунара. Содержать его стоит около 15 млн гривен в год.

Генеральный директор «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус сообщил, что достраивать крейсер «Украина» на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве не имеет смысла. Его следует продать.

Об этом он рассказал в интервью DW, передает Информационное Сопротивление.

«У Украины нет потребности в крейсере такого масштаба, поэтому мы будем рассматривать возможность продажи этого крейсера. Мы будем строить другие корабли — меньшего масштаба и в большем количестве. Исходя из потребностей наших вооруженных сил», — сказал он.

Ранее такую же мысль высказывал экс-министр обороны Степан Полторак.

Ракетный крейсер «Украина» был спущен на воду 29 лет назад. Уже много лет его строительство «заморожено» на стадии готовности 95%. Вопрос о его демилитаризации поднимался уже неоднократно, но до сих пор решен не был.

 



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