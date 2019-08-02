Самолет ВВС США проводит воздушную разведку Черноморского побережья оккупированного Крыма

18:01 19.09.2019   Крым

Самолёт радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135U с бортовым номером 64-14847 и позывным RAMON71 проводит аэроразведку над Черным морем в районе побережья оккупированного Крымского полуострова.

Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar, передает Флот 2017.

Разведчик ВВС США взлетел с авиабазы Суда-бэй (о. Крит) и через воздушное пространство Болгарии прошел к Черному морю.

Отметим, что разведчик с данным бортовым номером неоднократно производил разведывательные полеты над оккупированным Крымом

Справка:

Самолет RC-135 - самолёт радиоразведки и сбора данных о работе иностранных радиоэлектронных средств, применяется при разработке новых систем радиоэлектронных помех. Самолёт RC-135 оборудован комплексной аппаратурой радиоэлектронной разведки и системами управления и целеуказания наземным и воздушным средствам ПВО.

Группа операторов RC-135 имеет следующий состав и назначение: три оператора РЭБ отслеживают местоположение самолетов противника и системы ПВО по радиолокационным излучениям, перехватываемым системой AEELS. По правому борту находятся 12-16 технических операторов, которые с помощью системы MUCELS ведут радионаблюдение за перехватами, выполняемыми истребителями противника и сетями ПВО. Еще семь технических операторов разведки контролируют радиолокационные излучения объектов воздушного, наземного и морского базирования, дополняющих данные о радиоэлектронной обстановке. Данные передаются трем аналитикам рабочей группы самолета.

Кроме того, в группу входит оператор передачи данных на самолет Боинг Е-3 «АВАКС» и два специалиста полетного технического обслуживания.

Тактико-технические характеристики Боинг RC-135

Экипаж, чел.: 3-4+12-16 операторов

Двигатели: 4 х ТРДД «Пратт энд Уитни»ТРЗЗ-Р-9 (мощность 80 кН), позднее — 4 х CFM «Интернешнл» F-108-CF-201 мощностью 4 х 96 кН

Размеры, м:

длина: 39,2

размах крыла: 39,88

высота: 12,7

площадь крыла, м²:226

Вес, кг:

пустого самолета: 46 403

максимальный взлетный: 86 047

Технические характеристики:

максимальная скорость, км/ч: 991

практический потолок, м: 12 000

дальность, км: 9100



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