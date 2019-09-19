В Молдові позбавили депутатської недоторканності одного з лідерів старої влади

18:41 19.09.2019   Молдова

Парламент Молдови 19 вересня позбавив депутатської недоторканності колишнього міністра юстиції і ексзаступника голови Демпартії Володимира Чеботаря.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, за це проголосували 53 депутати правлячої коаліції.

Прокуратура вважає, що Чеботар, будучи членом комісії, що відбирала компанію-концесіонера аеропорту Кишинева, в інтересах злочинної групи допоміг передати аеропорт в приватні руки.

У своєму виступі Чеботар відкинув всі звинувачення, заявивши, що був членом технічної комісії, а головні рішення про передачу аеропорту в концесію приймав уряд. Він також звинуватив владу в тиску на опозицію.

У зв’язку з протестом проти рішення парламенту фракція демократів покинула засідання.

15 вересня стало відомо, що правоохоронні органи Молдови готують арешт колишнього віцеголови Демпартії, депутата Володимира Чеботаря.

16 вересня на вимогу Генпрокуратури парламент позбавив імунітету депутаток від партії "Шор" Регіну Апостолову та Марину Таубер. Прокуратура каже, що слідство має докази причетності депутаток до банківського шахрайства.

Нагадаємо, екслідер Демократичної партії Молдови, олігарх Володимир Плахотнюк втік з країни після загострення політичної кризи, яка завершилась зміною влади.



Ще на цю тему:

13:45 17.09.2019
В Кишиневе задержан глава информагентства и радио "Sputnik Молдова"
08:41 17.09.2019
У Молдові затримали двох депутатів парламенту
19:48 13.09.2019
У Придністров'ї скасували режим дозволів для приїзду молдовських чиновників
09:31 13.09.2019
Утилізація зброї у Придністров'ї має проводитися за підтримки України - МЗС Молдови
19:40 11.09.2019
Молдова наполягає на виведенні російських військ з Придністров'я
15:41 11.09.2019
У Молдові проходять масові обшуки у справі про відмивання грошей
15:41 09.09.2019
Глава МЗС Молдови пояснив, чому затягується екстрадиція судді Чауса
09:45 09.09.2019
Президент Молдови заявив про можливе зниження ціни на російський газ
14:41 05.09.2019
Министра иностранных дел Молдовы Нику Попеску ждут в Москве
13:40 02.09.2019
Санду: Ждем участия в конкурсе на пост генпрокурора граждан Молдовы из-за границы
14:41 22.08.2019
Додон созывает заседание Высшего совета безопасности
20:10 21.08.2019
Прем’єрка Молдови вимагає викликати посла в РФ через візит Шойгу в Кишинів
Новини
Азербайджан Азербайджан
11:45 19.09.2019
Укладка труб на сухопутном маршруте TAP завершена на 99%
17:45 17.09.2019
Президент Турции совершит визит в Азербайджан
14:30 17.09.2019
Руководитель Госкомтаможни Азербайджана примет участие в Caspian Energy Forum Baku – 2019
13:30 16.09.2019
Азербайджанская армия приступает к широкомасштабным учениям
Всі новини країни
Армения Армения
20:45 18.09.2019
ЮВО: В Армении российские военные преодолели водные преграды и уничтожали цели условного противника
11:00 18.09.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка снайперов
19:45 17.09.2019
Премьер-министр Армении: Совет безопасности адекватно оценивает ситуацию в сфере безопасности
09:51 17.09.2019
У Вірменії прем’єр-міністр звільнив голову Служби безпеки
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:30 19.09.2019
У Болгарії збудують газопровід, що постачатиме російський газ в обхід України
20:41 17.09.2019
Суд Болгарії дозволив будівництво газопроводу "Турецький потік"
08:32 13.09.2019
Прокуратура Болгарії опублікувала записку звинуваченого у шпигунстві на РФ
10:45 12.09.2019
Шпионский скандал в Болгарии: задержано восемь человек
Всі новини країни
Греция Греция
11:45 18.09.2019
Наступного тижня у Греції добу не курсуватимуть пороми
19:30 16.09.2019
Греція: другу добу йде боротьба з пожежами на острові Закінф
11:45 16.09.2019
Греческая полиция перекрыла канал поставки оружия из Албании
12:41 13.09.2019
Греция будет продавать гражданство инвесторам
Всі новини країни
Грузия Грузия
14:41 19.09.2019
Россия проводит военные учения на оккупированных территориях Грузии
20:30 18.09.2019
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии мотострелки обороняли берег от высадки морского десанта противника
15:15 18.09.2019
Тейлор: Агресія РФ перешкоджає вступу Грузії та Україниу НАТО
16:45 17.09.2019
В отличие от NDI, МВФ удовлетворен состоянием экономики Грузии
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:41 19.09.2019
В Молдові позбавили депутатської недоторканності одного з лідерів старої влади
18:45 18.09.2019
Глава МВС Молдови попросив ФБР про допомогу в розслідуванні крадіжки мільярда
16:00 18.09.2019
Молдова перед виборами отримала знижку на російський газ
14:45 18.09.2019
В ОБСЕ прокомментировали расследование в отношении главы Sputnik Молдова
Всі новини країни
Россия Россия
16:41 19.09.2019
Європарламент стурбований спробами Росії відбілити злочини СРСР
15:41 19.09.2019
Затриманого шамана, який ішов виганяти Путіна, відправляють назад до Якутська
12:45 19.09.2019
Сейм Латвії відкинув ідею призупинення участі країни в ПАРЄ через Росію
10:45 19.09.2019
Минприроды почти вдвое повысило оценку запасов нефти в России и насчитало полезных ископаемых на 93 триллиона рублей
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:41 19.09.2019
У ЄС підтримали призначення кандидатки від Румунії головою Європейської прокуратури
08:55 19.09.2019
Румунія не підтримає власного кандидата на посаду голови Європрокуратури
11:41 13.09.2019
У Данії найдорожчий хліб в ЄС, у Румунії - найдешевший
16:40 11.09.2019
У Румунії стартували міжнародні навчання Platinum Eagle-2019/2
Всі новини країни
Турция Турция
13:45 19.09.2019
В Стамбуле продолжается фестиваль TEKNOFEST
08:45 19.09.2019
В адміністрації Ердогана заявляють, що Туреччина не відмовиться від С-400
08:30 19.09.2019
Ердоган хоче повернути до трьох мільйонів біженців назад до Сирії
15:45 17.09.2019
В Турции выдали ордера на арест 28 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО
Всі новини країни
Украина Украина
19:41 19.09.2019
Звільнено всіх голів міст і районів окупованого Криму, Аксьонов назвав причину
19:21 19.09.2019
Судьба «Украины»: недостроенный крейсер ВМСУ хотят продать
19:01 19.09.2019
В окупованому Криму масштабна природна пожежа
18:21 19.09.2019
"Море Азимова": в НАТО ярко сели в лужу из-за Азовского моря
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд