Парламент Молдови 19 вересня позбавив депутатської недоторканності колишнього міністра юстиції і ексзаступника голови Демпартії Володимира Чеботаря.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker, за це проголосували 53 депутати правлячої коаліції.

Прокуратура вважає, що Чеботар, будучи членом комісії, що відбирала компанію-концесіонера аеропорту Кишинева, в інтересах злочинної групи допоміг передати аеропорт в приватні руки.

У своєму виступі Чеботар відкинув всі звинувачення, заявивши, що був членом технічної комісії, а головні рішення про передачу аеропорту в концесію приймав уряд. Він також звинуватив владу в тиску на опозицію.

У зв’язку з протестом проти рішення парламенту фракція демократів покинула засідання.

15 вересня стало відомо, що правоохоронні органи Молдови готують арешт колишнього віцеголови Демпартії, депутата Володимира Чеботаря.

16 вересня на вимогу Генпрокуратури парламент позбавив імунітету депутаток від партії "Шор" Регіну Апостолову та Марину Таубер. Прокуратура каже, що слідство має докази причетності депутаток до банківського шахрайства.

Нагадаємо, екслідер Демократичної партії Молдови, олігарх Володимир Плахотнюк втік з країни після загострення політичної кризи, яка завершилась зміною влади.