"Море Азимова": в НАТО ярко сели в лужу из-за Азовского моря
|18:21 19.09.2019
|Крым
Пресс-служба НАТО (Североатлатнический альянс) выложила на своей сайт заметку, в которой упоминается непонятный географический объект - "море Азимова" вместо Азовского моря.
В тексте шла речь об эксперте НАТО Поле Бекли и о его рассуждениях по поводу современных вызовов для судоходства, передает Главред.
Авторы заметки отмечали, что "недавние события в Персидском заливе и в море Азимова продемонстрировали необходимость того, чтобы военно-морские силы и силы НАТО могли находить методы для уничтожения мин".
Однако через несколько часов НАТО была отредактирована и "море Азимова" превратилось в Азовское море.
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