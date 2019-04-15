Постпреди країн Європейського Союзу ідтримали кандидатуру колишньої очільниці антикорупційної прокуратури Румунії Лаури Кьовеші на посаду головного прокурора ЄС.

Передає УНН з посиланням на Calea Europeana.

Під час голосування на рівні постійних представників урядів країн ЄС, 17 постпредів проголосували "за" кандидатуру Лаури Кьовеші і 5 - "проти".

Остаточне призначення Кьовеші відбудеться після голосування Європейського парламенту і засідання Ради ЄС на рівні міністрів внутрішніх справ і юстиції.

Нагадаємо, Кьовеші очолювала в Румунії антикорупційний директорат. Її звільнили після звернення міністра юстиції до Конституційного суду. Антикорупційне відомство в Румунії під керівництвом Кьовеші звинувачували в незаконному прослуховуванні і фальсифікації звинувачень.

Нагадаємо, в інтерв'ю Лаура Кьовеші розповіла про умови незалежності антикорупційних органів та співробітництво з українськими колегами.