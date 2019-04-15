У ЄС підтримали призначення кандидатки від Румунії головою Європейської прокуратури
|17:41 19.09.2019
|Румыния
Постпреди країн Європейського Союзу ідтримали кандидатуру колишньої очільниці антикорупційної прокуратури Румунії Лаури Кьовеші на посаду головного прокурора ЄС.
Передає УНН з посиланням на Calea Europeana.
Під час голосування на рівні постійних представників урядів країн ЄС, 17 постпредів проголосували "за" кандидатуру Лаури Кьовеші і 5 - "проти".
Остаточне призначення Кьовеші відбудеться після голосування Європейського парламенту і засідання Ради ЄС на рівні міністрів внутрішніх справ і юстиції.
Нагадаємо, Кьовеші очолювала в Румунії антикорупційний директорат. Її звільнили після звернення міністра юстиції до Конституційного суду. Антикорупційне відомство в Румунії під керівництвом Кьовеші звинувачували в незаконному прослуховуванні і фальсифікації звинувачень.
Нагадаємо, в інтерв'ю Лаура Кьовеші розповіла про умови незалежності антикорупційних органів та співробітництво з українськими колегами.
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