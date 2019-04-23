В оккупированном Крыму признали провал программы по энергосбережению

17:21 19.09.2019   Крым

Крымская программа по энергоэффективности оказалась нежизнеспособна и может быть свернута.

Об этом, выступая на Ялтинской энергетической конференции "Российские технологии в энергетике", РИА Крым заявила начальник управления энергетического комплекса и энергоэффективности Минтопэнерго Крыма Юлия Джигирей, - передает Керчь.ФМ.

«Программа энергоэффективности была разработана в Крыму в 2014 году, принята только через четыре года. На сегодняшний день практически ни в одном направлении она не реализована. Рассматриваем вопрос о ее закрытия», — отметила Джигирей.

По словам чиновника, в течение пяти лет было множество заявок и предложений от потенциальных инвесторов, но лишь единицы дошли до стадии реализации.

«По наружному уличному освещению было более 100 предложений. Но только в этом году мы попытаемся реализовать 21 проект. Энергосервисный контракт в Крыму аж целый один (для сравнения, в Самаре их 56 – ред.)», — констатировала Джигирей.

По ее мнению, причина кроется в том, что Крым – дотационный регион, и инвесторам невыгодно реализовывать здесь такие проекты.



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