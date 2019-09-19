Європейський парламент вшанував пам'ять жертв сталінізму, нацизму та інших тоталітарних і авторитарних режимів, ухваливши у четвер відповідну резолюцію, у якій також засудив зусилля Кремля з переписування історії.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення пресслужби парламенту, документ у четвер ухвалили 535 голосами за і 66 проти. 52 парламентарі утрималися.

У 80-ту річницю початку Другої світової війни парламент наполягає на важливості пам'ятати про трагічний досвід Європи для захисту її майбутнього.

Окремо члени Європарламенту висловили занепокоєння зусиллями нинішнього російського керівництва з відбілювання злочинів, скоєних радянським тоталітарним режимом, і розглядають їх як "небезпечний компонент інформаційної війни проти демократичної Європи".

Вони також засуджують екстремістські і ксенофобські політичні сили і організації в Європі за спотворення історичних фактів і використання символіки і риторики тоталітарної пропаганди.

Через 80 років після підписання нацистсько-радянського договору (пакту Молотова-Ріббентропа) члени Європарламенту закликають до "загальної культури пам'яті" в якості способу підвищення стійкості європейців до сучасних загроз демократії.

Вони нагадують, що європейська інтеграція з самого початку була відповіддю на страждання, заподіяні двома світовими війнами, і була побудована як модель миру і примирення, заснована на цінностях, спільних для всіх держав-членів.

Європарламент запропонував встановити 25 травня (день страти комуністами ротмістра Вітольда Пілєцького) Міжнародним днем героїв боротьби із тоталітаризмом.