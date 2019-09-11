Прокуратура АРК відкрила провадження щодо виїзду з Криму "делегатів" на нараду ОБСЄ
|16:21 19.09.2019
|Крым
Прокуратура АР Крим зареєструвала кримінальне провадження за фактом порушення представниками окупаційних ЗМІ порядку виїзду з тимчасово окупованої території АР Крим з метою участі на щорічній нараді ОБСЄ у Варшаві.
Про це УНН повідомляє з посиланням на Прокуратуру АРК у Telegram.
"Дані відомості внесені в ЄРДР за зверненням Представника Президента України в АР Крим Антона Кориневича. В ході досудового розслідування буде дана правова оцінка не тільки законності виїзду "делегатів" з півострова, але і отримання ними візи для в'їзду на територію Євросоюзу, включення їх до складу офіційної делегації РФ. Розслідування буде проводиться Службою безпеки України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, представництво Президента України в Автономній Республіці Крим звернулося із запитом до прокуратури Автономної Республіки Крим після заяв про "російський Крим" на щорічній нараді ОБСЄ у сфері людського виміру.
Як повідомлялося раніше, напередодні делегація України покинула зал засідань ОБСЄ, де обговорювали тему свободи слова, на знак протесту проти заяв пропагандистів про "російський Крим".
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