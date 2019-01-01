Затриманого якутського шамана Олександра Габишева, який «ішов виганяти» президента Росії Володимира Путіна, відправлять назад до Якутська.

Про це повідомило Управління МВС Росії в Республіці Бурятія, передає Укрінформ.

"19 вересня на 202-му кілометрі федеральної траси М-53 "Байкал" співробітниками поліції за дорученням слідчого затриманий чоловік 1958 року народження, який перебуває в розшуку за скоєння злочину на території Республіки Саха (Якутія). Планується найближчим авіарейсом доставити затриманого з Улан-Уде в Якутськ для проведення слідчих дій", - йдеться у повідомленні.

Про яке правопорушення йдеться, МВС РФ не повідомляє.

Як повідомлялося, Габишев у березні розпочав свою подорож з Якутська до Москви, де він мав намір «вигнати» Путіна, який порушив народовладдя, з Кремля у 2021 році.

Затримання його прихильників у Бурятії вже стало одним із приводів масових політичних протестів там.