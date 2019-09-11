Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зустрілася з родичами звільнених 7 вересня політв'язнів та утримуваних в РФ та анексованому Криму українців.

Про це вона повідомила у Facebook, передає Укрінформ.

"Під час сьогоднішньої зустрічі з родинами звільнених 7 вересня політв’язнів та тих, які ще перебувають у місцях несвободи на території РФ та анексованого Криму, поговорили про всі нагальні питання щодо процесу звільнення", - написала Денісова.

За її словами, найважливішим питанням є стан фізичного та психологічного здоров’я утримуваних, а також своєчасного доступу до відповідної медичної допомоги. У цьому зв'язку вона наголосила, що стосовно кожного утримуваного українця будуть зроблені відповідні повторні звернення до уповноваженого з прав людини РФ Тетяни Москалькової.

"Робота щодо звільнення та повернення всіх громадян України, які досі перебувають в ув’язненні на території РФ та анексованого Криму, проводиться щоденно. Наголошую, що кожен зі 113 громадян України зі списку утримуваних осіб, яким Україна та Російська Федерація обмінялися 16 липня 2019 року – перший на звільнення. Запевняю, що буде зроблено все для того, щоб найближчим часом всі 113 наших громадян були на Батьківщині", - додала український омбудсмен.

Як повідомлялося, 7 вересня Україна і Росія провели взаємне звільнення утримуваних осіб у форматі "35 на 35". На Батьківщину тоді повернулися 11 незаконно засуджених українців та 24 моряки, які були захоплені Росією у районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.