Россия проводит военные учения на оккупированных территориях Грузии - в Абхазии и Цхинвальском регионе.



Как сообщает «Кавказский узел», учения начались на полигонах, расположенных на юге России, а также в Армении и оккупированных Абхазии и Цхинвальском регионе, передает Грузия Online.

В маневрах участвуют 10 000 военнослужащих, а также артиллерия, беспилотные летательные аппараты и авиация.



В рамках учений отрабатывают тактические действия как с армейской авиацией, так и с беспилотниками совместно с войсковой противовоздушной обороной и подразделениями радиоэлектронной борьбы, используя при этом боевой опыт современных вооруженных конфликтов, в том числе в Сирии», — пишет «Кавказский узел».



В учениях задействованы более 50 самолетов и вертолетов, 2 тыс. единиц военной техники, 20 беспилотников и разведывательная техника.