В акватории морского порта «Тамань» в Азовском море около пирса завода «Таманьнефтегаз» на мель села российская самоходная баржа «Акинси». Само судно приписано к порту Новороссийска (РФ).

По данным российских СМИ, на борту баржи находилось девять членов экипажа. Никто из них не пострадал. Существенных повреждений баржа не получила, передает Информационное Сопротивление.

Российские власти уверяют, что опасности для окружающей среды потерпевшее крушение судно не представляет.

О причинах катастрофы и некоторых нюансах сообщает блогер 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל

«Таки был шторм, и поэтому не ходили под мостом судна. А вот и результат. В акватории морского порта Тамань»села на мель самоходная баржа «Акинси», приписанная к порту Новороссийска. Нех плавать в украденных водах», — говорится в сообщении.