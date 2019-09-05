В оккупированном Крыму сообщают об очередном обыске у крымских татар
|14:01 19.09.2019
|Крым
В оккупированном Крыму сообщают, что 19 сентября российские силовики нагрянули в дом крымских татар в селе Солнечная Долина (Судак).
Об этом сообщили собственные источники телеканала ATR из Крыма.
«Минут 20 назад начался обыск в семье крымских татар. Проводит ФСБ», — рассказал источник.
ATR выясняет подробности.
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