В оккупированном Крыму сообщают, что 19 сентября российские силовики нагрянули в дом крымских татар в селе Солнечная Долина (Судак).

Об этом сообщили собственные источники телеканала ATR из Крыма.

«Минут 20 назад начался обыск в семье крымских татар. Проводит ФСБ», — рассказал источник.

ATR выясняет подробности.