В Стамбуле продолжается фестиваль TEKNOFEST
|13:45 19.09.2019
|Турция
На территории Международного аэропорта Ататюрка в Стамбуле продолжается Фестиваль авиации и космических технологий TEKNOFEST.
Организаторами мероприятия выступают Фонд T3 и Министерство промышленности и технологий Турции. Глобальным информационным партнером TEKNOFEST является агентство «Анадолу» (АА).
У выставочной площадки в аэропорту Ататюрка с раннего утра выстроились длинные очереди из жителей и гостей Стамбула.
Соревнования в рамках TEKNOFEST продолжатся и сегодня, в третий день фестиваля.
В нынешнем году призовой фонд соревнований составляет три миллиона турецких лир.
На главной сцене мероприятия в течение дня будут проходить конкурсы и показательные выступления.
В рамках фестиваля, который продлится до 22 сентября, также пройдет саммит международной инициативы Take Off İstanbul. В рамках саммита местные и международные предприятия получат возможность представить свою продукцию и услуги компаниям и инвесторам.
Гости фестиваля смогут посмотреть авиашоу с участием пилотажных групп Solo Türk и «Турецкие звезды», а также ознакомиться с российским пассажирским самолетом нового поколения МС-21. Кроме того, они будут проинформированы о деятельности ведущих технологических компаний.
На выставочной площадке TEKNOFEST будут представлены не только транспортные и воздушно-транспортные средства, разработанные турецкими инженерами, но и самолеты, доставленные из-за рубежа.
Вниманию участников и гостей TEKNOFEST представлены военно-транспортные самолеты A400M и C160 ВВС Турции, ударные вертолеты CH-47 и Sikorsky, военный самолет F4 2020, учебные самолеты KT1 и T38, патрульный самолет CN-235 MSA, вертолеты жандармерии и полиции.
Мероприятие призвано способствовать технологическому развитию Турции.
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