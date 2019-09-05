По словам Рулева, самолет отрабатывал полеты в условиях горной местности в рамках подготовки летчиков на 2019 год.

Руководитель отдела информобеспечения оккупационного флота Алексей Рулев прокомментировал "Крыминформу" полет Су-27 в районе Большого каньона, видео маневров которого опубликовал @sania_kurdoglo в Instagram, передает Флот 2017.

«В соответствии с курсом подготовки летчиков и планом подготовки на 2019 учебный год пилоты отрабатывают полеты с элементами простого пилотажа в условиях горной местности. Занятия будут продолжаться в течение месяца», - сообщил он.

38-й истребительный авиаполк 4-го командования ВВС и ПВО России был сформирован в августе 2014 года и базируется на захваченном аэродроме Бельбек в оккупированном Севастополе. Имеет две эскадрильи истребителей Су-27СМ, Су-30М2, Су-27П и Су-27УБ.

Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными. Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия. В частности, ЧФ РФ проводит незаконные учения по всему оккупированному Крыму: на захваченных полигонах в Ленинском районе (полигон Опук), в Симферопольском районе (полигон Ангарский), в г. Севастополе, а также морских полигонах.