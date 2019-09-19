Сенцов відвідав у лікарні Балуха, Панова та Сущенка
|13:15 19.09.2019
|Крым
Вже колишній політв'язень український режисер Олег Сенцов навістив у лікарні "Феофанія" інших звільнених бранців Кремля, які потребують лікування.
Про це він повідомив у Facebook, передає ESPRESO.
Зокрема, йдеться про Володимира Балуха, Романа Сущенка та Євгена Панова.
"У лікарні з Балухом, Сущенко та Пановим. Все в порядку, хлопці одужують", - підписав світлину Сенцов.
Нагадаємо, що у лікарні "Феофанія" залишилось 8 звільнених з полону РФ українців.
7 вересня між Україною та РФ відбувся обмін полоненими за формулою "35 на 35".
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