Вже колишній політв'язень український режисер Олег Сенцов навістив у лікарні "Феофанія" інших звільнених бранців Кремля, які потребують лікування.

Про це він повідомив у Facebook, передає ESPRESO.

Зокрема, йдеться про Володимира Балуха, Романа Сущенка та Євгена Панова.

"У лікарні з Балухом, Сущенко та Пановим. Все в порядку, хлопці одужують", - підписав світлину Сенцов.

Нагадаємо, що у лікарні "Феофанія" залишилось 8 звільнених з полону РФ українців.

7 вересня між Україною та РФ відбувся обмін полоненими за формулою "35 на 35".