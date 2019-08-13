О том, что в аннексированном Крыму уровень водохранилищ Симферополя и Симферопольского района снижается, в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал Роман Восколупов.

В настоящее время Симферополь снабжается из поверхностных источников.

Это три наших водохранилища – Симферопольское, Партизанское и Аянское. Сегодня объем воды в них уменьшается. Например, Аянское водохранилище заполнено только на треть. Мы очень ждем дождей, – цитирует КрымPRESS специалиста.

По словам представителя «Воды Крыма», запасов воды в водохранилищах крымской столицы и Симферопольского района хватит на год.

На сегодняшний день объема достаточно. Мы идем в тех же режимах, как в прошлом и позапрошлом годах, – отметил Роман Восколупов.