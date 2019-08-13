В аннексированном Крыму очень ждут дождей. Уменьшается объём воды в водохранилищах

13:01 19.09.2019   Крым

О том, что в аннексированном Крыму уровень водохранилищ Симферополя и Симферопольского района снижается, в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал  Роман Восколупов.

В настоящее время Симферополь снабжается из поверхностных источников.

Это три наших водохранилища – Симферопольское, Партизанское и Аянское. Сегодня объем воды в них уменьшается. Например, Аянское водохранилище заполнено только на треть. Мы очень ждем дождей, – цитирует КрымPRESS  специалиста. 

По словам представителя «Воды Крыма», запасов воды в водохранилищах крымской столицы и Симферопольского района хватит на год.

На сегодняшний день объема достаточно. Мы идем в тех же режимах, как в прошлом и позапрошлом годах, – отметил Роман Восколупов.



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