В аннексированном Крыму очень ждут дождей. Уменьшается объём воды в водохранилищах
|13:01 19.09.2019
|Крым
О том, что в аннексированном Крыму уровень водохранилищ Симферополя и Симферопольского района снижается, в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал Роман Восколупов.
В настоящее время Симферополь снабжается из поверхностных источников.
Это три наших водохранилища – Симферопольское, Партизанское и Аянское. Сегодня объем воды в них уменьшается. Например, Аянское водохранилище заполнено только на треть. Мы очень ждем дождей, – цитирует КрымPRESS специалиста.
По словам представителя «Воды Крыма», запасов воды в водохранилищах крымской столицы и Симферопольского района хватит на год.
На сегодняшний день объема достаточно. Мы идем в тех же режимах, как в прошлом и позапрошлом годах, – отметил Роман Восколупов.
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