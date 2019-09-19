Сейм Латвії відкинув ідею призупинення участі країни в ПАРЄ через Росію

12:45 19.09.2019   Россия

У четвер, 19 вересня, Сейм більшістю голосів прийняв рішення не розглядати пропозицію національного об'єднання VL-ТБ/ДННЛ про призупинення членства латвійської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Національне об'єднання обґрунтовувало свою ініціативу тим, що Латвія повинна піти на цей крок і чекати, "коли Росія повернеться до дотримання міжнародних прав і утворюють принципів ПАРЄ". Однак парламент не визнав цю пропозицію актуальною.

ПАРЄ позбавила російську делегацію права голосу в квітні 2014 року через анексію Криму. Оскільки Москва не виконала жодної вимоги відповідних резолюцій асамблеї, санкції проти РФ продовжувалися кілька разів. В знак протесту російські депутати не брали участі в роботі асамблеї з 2016 року. Влітку 2017 року Москва припинила платити внески до бюджету Ради Європи, пояснюючи це тим, що делегація Держдуми РФ не має повноцінних прав в ПАРЄ.

У підсумку в ніч на 25 червня члени ПАРЄ прийняли резолюцію, що дозволила делегації РФ вже 25 червня повернутися в асамблею. Ця резолюція унеможливлює повторне введення серйозних санкцій проти російських депутатів. У відповідь на це делегації Латвії, Литви, Естонії, Словаччини, України, Грузії та Польщі покинули зал засідань.



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