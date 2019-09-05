В январе-августе Мариупольский порт увеличил перевалку зерна на 71,9%

12:30 19.09.2019   Украина

Мариупольский морской порт в январе-августе 2019 года сократил грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,2% — до 3,843 млн тонн.

Об этом свидетельствуют фактические данные ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ), передают Порты Украины.

Перевалка экспортных грузов снизилась на 3,7% — до 3,266 млн тонн. Переработка импортных грузов увеличилась на 6,8% — до 573,78 тыс. тонн. Переработка грузов во внутреннем сообщении составила 3,5 тыс. тонн.

Переработка наливных грузов, в частности, растительного масла составила 95,2 тыс. тонн.

Перевалка сыпучих грузов увеличилась на 18% — до 1,287 млн тонн. В частности, переработка хлебных грузов увеличилась на 70,1% — до 606,22 тыс. тонн, в том числе зерна — на 71,9%, до 488,92 тыс. тонн. Перевалка строительных грузов выросла на 49,1% — до 345 тыс. тонн. Переработка угля сократилась на 36,7% — до 257,3 тыс. тонн, руды — в 3,1 раза, до 12,9 тыс. тонн. Перевалка других сыпучих грузов увеличилась на 16,4% — до 66,05 тыс. тонн.

Переработка тарно-штучных грузов сократилась на 14,5% — до 2,46 млн тонн. В частности, перевалка черных металлов снизилась на 15% — до 2,439 млн тонн, в том числе металлопроката — на 43,1%, до 412,75 тыс. тонн, чугуна — на 31,1%, до 259,9 тыс. тонн, переработка других грузов черных металлов соответствовала показателю прошлого года — 1,766 млн тонн. Перевалка промышленных товаров в ящиках и кипах выросла в 2,6 раза — до 16,83 тыс. тонн. Переработка химических грузов и минеральных удобрений составила 0,2 тыс. тонн, лесных грузов — 0,1 тыс. тонн. Перевалка других тарно-штучных грузов составила 4,3 тыс. тонн.

Мариупольский морской порт расположен в северо-западной части Таганрогского залива Азовского моря, в 14 милях от входа в залив. Акватория порта включает внутренний и внешний рейды. Количество грузовых причалов — 18, длина грузового причального фронта — 3,657 километра. Согласно реестру АМПУ, единственным оператором порта является ГП «Мариупольский морской торговый порт».

Мариупольский морской порт в 2018 году сократил грузооборот по сравнению с 2017 годом на 9,6% — до 5,887 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морских портов Украины составил 4,4% против 4,9% в 2017 году.



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