США закликали Росію пустити місію ОБСЄ в анексований Крим

12:15 19.09.2019   Крым

Представник США при ОБСЄ на щорічній нараді у Варшаві з розгляду виконання зобов'язань у сфері людського виміру після виступу проросійських представників з анексованого Криму закликав Росію відкрити доступ на півострів моніторингової місії ОБСЄ.

«Іронічно, як проокупаційні представники заперечують порушення (порушення прав людини – ред.) і просять нас відвідати Крим. Росія, чому б тобі не відкрити двері моніторинговій місії ОБСЄ і не дозволити всьому світу побачити правду про вашу брутальну окупацію», – сказав постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор, пише УНІАН.

 У Варшаві 16 вересня стартувала щорічна нарада ОБСЄ з обліку людського виміру, яка триватиме до 27 вересня. В нараді ОБСЄ зареєстрували учасників з анексованого Криму, які будуть представляти російську владу та організації півострова. В ході заходу ці представники називають Крим "російським" і намагаються переконати учасників заходу у відсутності порушень прав людини на півострові після його анексії Росією.

Після виступів проросійських з Криму українська делегація спочатку заявила демарш, але після ухвалила рішення продовжувати роботу в нараді.

За останні п'ять років «Кримська правозахисна група» зафіксувала мінімум 300 фактів тиску на журналістів в Криму. Це фізичні напади, катування, свавільні затримання, захоплення майна, обшуки, погрози, психологічний тиск, заборони зйомок та відмови в доступі до інформації. Ці дані були представлені на нараді ОБСЄ у Варшаві.
 



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