Рыбколхоз имени Первого мая оккуупированной Керчи - судовладелец задержанного Украиной весной прошлого года сейнера "Норд", увольняет сотрудников, поскольку обещания крымских "властей" купить новое судно для рыбаков не выполнены.

Об этом сообщил "Интерфаксу" руководитель предприятия Сергей Лесков.

"Мы с сентября инициировали процедуру увольнения сотрудников. Остаюсь только я и бухгалтер. То, что нам обещали, не выполнено: ни до первого срока, 1 июня, ни до второго срока, 20 августа. У нас нет возможности содержать предприятие так долго. Мы и так полтора года "тянем" его, не ведя хозяйственной деятельности", - сказал Лесков.

У рыбколхоза было только одно судно - "Норд", штат небольшого предприятия состоял из двух десятков человек, из них половина являлись членами экипажа сейнера.

По словам Лескова, капитан "Норда" Владимир Горбенко собирается ехать из оккупированного Крыма работать на Дальний Восток. "Остальные (рыбаки - ИФ) работают на временных работах, кто - где: кто на стройке, кто во что горазд", - отметил руководитель рыбколхоза.

Структура "Минтранса" оккупированного Крыма, согласно сайту госзакупок, дважды в этом году пыталась провести конкурс с начальной (максимальной) ценой договора 22 млн рублей на закупку судна для рыбколхоза.

"Первый раз признали тендер несостоявшимся, так как судно не соответствует техническому заданию, второй раз - так как заявка единственная", - отметил Лесков.

Представители "совета министров" оккупированного Крыма в среду вечером прокомментировали ситуацию, передав заявление в "Интерфакс".

"Правительством Крыма было оказано полное содействие компании, которой принадлежал сейнер "Норд". Хочу также отметить, что это частная компания, но, вместе с тем, люди не были оставлены со своей проблемой. Мы неоднократно проводили встречи и обсуждали возможные варианты оказания помощи, предлагали пути решения проблемы, объясняли и подсказывали судовладельцу, какие шаги он должен совершить, чтобы ускорить решение задачи, предлагались аналогичные сейнеры, приобретение которых не сопряжено с техническими сложностями, например, такими, как переправка в Крым. В частности, именно по этой причине выбранное судовладельцем и экипажем судно не было приобретено и на этом акцентировалось внимание", - приводятся в сообщении слова "министра" промышленной политики оккупированного Крыма Андрея Васюты.

"По информации министерства транспорта Крыма, на данный момент прошло два конкурса по закупке судна. Ввиду плохого технического состояния судна, а также его оценки комиссией, которая оказалась ниже заявленной стоимости, оба конкурса были признаны несостоявшимися. Вместе с тем, правительство по-прежнему готово помогать морякам и искать приемлемое решение", - сказал Васюта.

Сергей Аксенов в марте 2019 года заявлял, что экипаж "Норда" получит новое судно взамен арестованного Украиной сейнера: "Планы уже есть, они согласованы. По большому счету, есть понимание, где взять судно".

Как сообщалось, Госпогранслужба Украины 25 марта 2018 года задержала в Азовском море судно "Норд" с десятью членами экипажа на борту. Капитану сейнера вменяется статья 332-1 (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны) и статья 249 УК Украины (незаконное занятие рыбным добывающим промыслом).

Херсонский горсуд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства, на время досудебного следствия Горбенко находился у родственников в Мелитополе (Запорожская область). Херсонский городской суд затем отказал в продлении обязательства для капитана не посещать Крым.

Остальным членам экипажа "Норда" вменялась часть 2 статьи 204 КоАП Украины (незаконное пересечение границы). Два члена экипажа "Норда" вернулись в апреле 2018 года в Крым, покинув Украину через Белоруссию. Еще семеро - в октябре - в результате обмена на семерых рыбаков двух небольших украинских судов "ЯМК-0041" и "ЯОД-2105", попавшихся в мае и августе 2018 года на браконьерстве у берегов Крыма.

11 февраля 2019 года стало известно, что Горбенко, не выходивший на связь с адвокатами с конца января, вернулся с территории Украины в Крым. При этом представитель государственной пограничной службы Украины Олег Слободян говорил, что капитан "Норда" официально не пересекал украинско-российскую государственную границу, равно как и "административную границу" с Крымом.

Оболонский районный суд Киева в апреле приостановил рассмотрение уголовного дела Горбенко и объявил его в розыск.