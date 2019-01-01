Укладка труб на сухопутном маршруте TAP завершена на 99%
|11:45 19.09.2019
|Азербайджан
Работы по укладке труб на сухопутном маршруте Трансадриатического газопровода (TAP) завершены на более чем 99 процентов.
Передает в четверг Trend со ссылкой на консорциум TAP AG.
В консорциуме сообщили, что стальные трубы были вывезены на грузовиках до соответствующих пунктов и проложены по маршруту трубопровода непрерывной цепью.
Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".
Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.
Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.
Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.
Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.
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