Навіть якщо президент Росії Володимир Путін віддасть Україні тих 113 людей, яких Київ вніс до списку на обмін, йому ніщо не завадить затримати на наступний день ще більше українців і кримських татар .

Таку думку в інтерв'ю "Апострофу" висловив адвокат звільнених з полону РФ українських моряків Микола Полозов.

"Путін зараз домовився із Зеленським і віддав 35 осіб, потім віддасть 113 осіб. А що йому заважає завтра набрати в тому ж Криму в 10 разів більше?" - запитує Полозов.

Він зазначає, що навіть якщо не брати окупований Крим, "сотні тисяч громадян України" приїжджають в Росію до родичів, на заробітки і т.д.

"Можна нахапати кілька десятків людей і оголосити терористами, екстремістами, диверсантами. Тому цей процес, на жаль, може бути безкінечний, і Кремль може постійно набирати собі заручників і потім торгувати ними з Україною і Заходом", - вважає він.