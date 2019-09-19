Адвокат розкрив хитрість Путіна з новим обміном полоненими з Україною

11:30 19.09.2019   Крым

Навіть якщо президент Росії Володимир Путін віддасть Україні тих 113 людей, яких Київ вніс до списку на обмін, йому ніщо не завадить затримати на наступний день ще більше українців і кримських татар.

Таку думку в інтерв'ю "Апострофу" висловив адвокат звільнених з полону РФ українських моряків Микола Полозов.

"Путін зараз домовився із Зеленським і віддав 35 осіб, потім віддасть 113 осіб. А що йому заважає завтра набрати в тому ж Криму в 10 разів більше?" - запитує Полозов.

Він зазначає, що навіть якщо не брати окупований Крим, "сотні тисяч громадян України" приїжджають в Росію до родичів, на заробітки і т.д.

"Можна нахапати кілька десятків людей і оголосити терористами, екстремістами, диверсантами. Тому цей процес, на жаль, може бути безкінечний, і Кремль може постійно набирати собі заручників і потім торгувати ними з Україною і Заходом", - вважає він.

 



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