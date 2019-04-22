Морские порты необходимо вынести из концессионного списка, — ученые НАН Украины

11:15 19.09.2019   Украина

Механизм концессии необходимо отработать на строительстве новых автомобильных дорог.

Частный бизнес может эффективно помочь государству восстановить дорожную инфраструктуру, — считает ведущий сотрудник сектора международных финансовых исследований НАН Украины Елена Слезко, передает УкрРудПром

По ее словам, украинское законодательство и нынешние реалии не позволяют контролировать частника. И в случае передачи стратегических предприятий в частное управление, это будет означать фактическую их потерю для страны.

“Стратегические предприятия, морские порты, необходимо вынести из концессионного списка. Поскольку нет государства, если у него нет стратегии и стратегических объектов. Государство должно это контролировать. В той же Америке такие объекты могут быть в частном управлении, но все жестко контролируется государством. Есть законы, которые не позволяют частнику совершать злостные нарушения. Мы же пока идем наощупь и в каких-то потемках принимаем законы”, — считает Слезко.

Вице-президент Международной федерации экспедиторских ассоциаций FIATA Олег Платонов также призывает заниматься концессией “с нуля”, а не делить остатки прибыльных госактивов. Стратегические предприятия, по его словам, коими также являются морские порты Украины, необходимо оставить за государством. Частник может лишь получить возможность построить новый объект на территории порта и управлять им.

“Стратегические предприятия должны оставаться стратегическими”, — уверен Платонов.

Комментируя новый проект Закона “О концессии”, зарегистрированный в Верховной раде 9 созыва, Елена Слезко отметила, что и в этом проекте есть  опасные для Украины нормы. В частности, перспективу ликвидации госпредприятий в случае передачи их имущества в концессию ученая НАН Украины считает огромной ошибкой.

“Это ошибка, и огромная. Такого нельзя допускать. Потому что логика в том, что любая концессия заканчивается возвратом имущества государству. В данном же случае возврата не будет и страна потеряет контроль над переданными в частные руки объектами. А это и порты, и аэропорты, и заводы, и земли. То есть частник берет что-либо в управление и ему в итоге все это остается. Такая себе полная частная собственность”,- подчеркнула Слезко.

Кроме того, она поддала критике слишком длительные сроки, которые фигурируют в законопроекте. По мнению ученой, за период в 49 лет происходит столько изменений, что вернуть переданное ранее госимущество может быть невозможным.

“Есть в мире практика: краткосрочная концессия — несколько лет, среднесрочная — 5+ лет, долгосрочная —  до 15. У нас же сроки — 50 лет. Это два бизнес-цикла. Бизнес-цикл — 25 лет: взлет, развитие, падение, кризис. За эти 25 лет в стране несколько раз поменяется власть. В Америке работают законы без изменений, принятые в 30-х годах прошлого века. У нас же каждая новая власть пишет свои законы и отменяет принятые ранее. Это необходимо учитывать”, — резюмировала Слезко.

Ранее СМИ писали о том, что новое правительство до 1 октября составит новый список стратегических предприятий, не подлежащих приватизации и концессии. В новый перечень войдут, в частности, морские порты Украины, которые демонстрируют прибыльность и обеспечивают работой большое количество жителей южных городов Украины.



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