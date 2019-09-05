Я готувався до другого голодування весь цей рік, - Сенцов
|11:01 19.09.2019
|Крым
Звільнений з російського полону режисер Олег Сенцов з початку 2019 року готувався до другої голодування, оскільки розумів, що якщо після президентських виборів в Україні нічого не станеться і ситуація знову зайде в глухий кут, виходу не залишиться.
Про це він повідомив в інтерв'ю "Громадському", передають Українські Новини.
"Я готувався до другої голодування весь цей рік. Всі чомусь вирішили, що я повинен вийти таким, яким я був в кінці голодування. Ні, пройшов рік, я відновлювався, активно працював, займався спортом, мені дали можливість займатися спортом, лише б сидів спокійно", - розповів Сенцов.
За його словами, він відновлював здоров'я до наступного голодування, тому що розумів, що якщо нічого не станеться після виборів нового Президента, якщо знову ситуація зайде в глухий кут — він знову почне голодувати.
"Я розумів, що друге голодування вже не приверне стільки уваги, як перше, але виходу не було, тому я готувався", - сказав режисер.
Сенцов додав, що потім "пішли якісь рухи, розмови про обмін та інші кроки назустріч".
"І я сказав адвокатові, тільки він був в курсі цього: я притримаю крайню міру на той випадок, якщо знову мости будуть спалені. Але потихеньку все у них налагодилося, тому до цього не довелося вдаватися", - підсумував він.
Як повідомлялося раніше, за словами джерела, Сенцова і Кольченка допитали. Також на Львівському форумі видавців Сенцов презентує свою нову книгу.
Раніше Сенцов заявив, що не хоче "виходити в тираж" і ставати весільним генералом.
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