Минприроды почти вдвое повысило оценку запасов нефти в России и насчитало полезных ископаемых на 93 триллиона рублей

10:45 19.09.2019   Россия

Минприроды РФ повысило оценку стоимости запасов нефти в стране по итогам 2018 года почти в два раза – с 39,58 трлн до 74,51 трлн рублей.

При этом оценка запасов газа изменилась примерно на четверть – с 11,31 трлн до 14,11 трлн рублей, сообщает 19 сентября Фонтанка.Ру.

Стоимость запасов золота Минприроды оценивает в 0,61 трлн рублей, железной руды – в 1,24 трлн, а коксующегося угля – в 1,85 трлн рублей. В целом общая рыночная стоимость полезных ископаемых в России по состоянию на конец 2018 года составила 93,4 трлн рублей, полагают в министерстве. На конец 2017 года эта оценка составляла 55,2 трлн.

С 2019 года природные ресурсы должны отражаться в балансе активов и пассивов и счетах накопления федеральной статистики, в этой связи в сентябре 2018 года Минприроды разработало соответствующую методологию оценки стоимости запасов полезных ископаемых.

«Стоимостью этих активов признается величина дисконтированного чистого денежного потока, который может быть получен в результате добычи и реализации имеющихся запасов полезных ископаемых», – поясняется в материалах министерства.



Ще на цю тему:

14:45 17.09.2019
Глава «Русснефти» допустил обвал нефти до $50 после атаки на Saudi Aramco
10:20 23.08.2019
«Роснефть» за полгода потеряла треть денежного потока
19:20 13.08.2019
Новые правила судоходства повлияют на цену российской нефти
12:45 28.05.2019
Россия сократила добычу нефти из-за проблем с Дружбой – Reuters
09:19 21.05.2019
Экспорт российской нефти в США резко вырос
19:31 11.05.2019
В результаті поставок "брудної" нафти Росія опинилася під серйозним ударом
19:25 06.05.2019
Прокачка нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" не возобновлена
16:29 29.10.2018
Новые правила Международной морской организации ООН приведут к миллиардным убыткам российских НПЗ
08:30 24.09.2018
Уже в 2018 году США опередят Россию по добыче нефти - прогноз ОПЕК
14:40 06.02.2018
Европейские трейдеры жалуются на качество нефти из РФ
12:02 20.10.2017
Роснефть и Курдистан договорились об экспортном нефтепроводе автономии
21:35 21.04.2017
Нефть обвалилась после переговоров РФ и ОПЕК
Новини
Азербайджан Азербайджан
11:45 19.09.2019
Укладка труб на сухопутном маршруте TAP завершена на 99%
17:45 17.09.2019
Президент Турции совершит визит в Азербайджан
14:30 17.09.2019
Руководитель Госкомтаможни Азербайджана примет участие в Caspian Energy Forum Baku – 2019
13:30 16.09.2019
Азербайджанская армия приступает к широкомасштабным учениям
Всі новини країни
Армения Армения
20:45 18.09.2019
ЮВО: В Армении российские военные преодолели водные преграды и уничтожали цели условного противника
11:00 18.09.2019
ЮВО: На российской военной базе в Армении началась подготовка снайперов
19:45 17.09.2019
Премьер-министр Армении: Совет безопасности адекватно оценивает ситуацию в сфере безопасности
09:51 17.09.2019
У Вірменії прем’єр-міністр звільнив голову Служби безпеки
Всі новини країни
Болгария Болгария
09:30 19.09.2019
У Болгарії збудують газопровід, що постачатиме російський газ в обхід України
20:41 17.09.2019
Суд Болгарії дозволив будівництво газопроводу "Турецький потік"
08:32 13.09.2019
Прокуратура Болгарії опублікувала записку звинуваченого у шпигунстві на РФ
10:45 12.09.2019
Шпионский скандал в Болгарии: задержано восемь человек
Всі новини країни
Греция Греция
11:45 18.09.2019
Наступного тижня у Греції добу не курсуватимуть пороми
19:30 16.09.2019
Греція: другу добу йде боротьба з пожежами на острові Закінф
11:45 16.09.2019
Греческая полиция перекрыла канал поставки оружия из Албании
12:41 13.09.2019
Греция будет продавать гражданство инвесторам
Всі новини країни
Грузия Грузия
14:41 19.09.2019
Россия проводит военные учения на оккупированных территориях Грузии
20:30 18.09.2019
ЮВО: На российской военной базе в Абхазии мотострелки обороняли берег от высадки морского десанта противника
15:15 18.09.2019
Тейлор: Агресія РФ перешкоджає вступу Грузії та Україниу НАТО
16:45 17.09.2019
В отличие от NDI, МВФ удовлетворен состоянием экономики Грузии
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:45 18.09.2019
Глава МВС Молдови попросив ФБР про допомогу в розслідуванні крадіжки мільярда
16:00 18.09.2019
Молдова перед виборами отримала знижку на російський газ
14:45 18.09.2019
В ОБСЕ прокомментировали расследование в отношении главы Sputnik Молдова
13:45 17.09.2019
В Кишиневе задержан глава информагентства и радио "Sputnik Молдова"
Всі новини країни
Россия Россия
12:45 19.09.2019
Сейм Латвії відкинув ідею призупинення участі країни в ПАРЄ через Росію
10:45 19.09.2019
Минприроды почти вдвое повысило оценку запасов нефти в России и насчитало полезных ископаемых на 93 триллиона рублей
09:40 19.09.2019
Російський опозиціонер Навальний претендує на премію, лауреатом якої є Сенцов
20:00 18.09.2019
ЮВО: 4 тысячи мотострелков проведут серию батальонных учений на юге России
Всі новини країни
Румыния Румыния
08:55 19.09.2019
Румунія не підтримає власного кандидата на посаду голови Європрокуратури
11:41 13.09.2019
У Данії найдорожчий хліб в ЄС, у Румунії - найдешевший
16:40 11.09.2019
У Румунії стартували міжнародні навчання Platinum Eagle-2019/2
09:21 05.09.2019
Riverine-2019: у Міноборони розповіли деталі військових навчань з Румунією
Всі новини країни
Турция Турция
13:45 19.09.2019
В Стамбуле продолжается фестиваль TEKNOFEST
08:45 19.09.2019
В адміністрації Ердогана заявляють, що Туреччина не відмовиться від С-400
08:30 19.09.2019
Ердоган хоче повернути до трьох мільйонів біженців назад до Сирії
15:45 17.09.2019
В Турции выдали ордера на арест 28 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО
Всі новини країни
Украина Украина
15:01 19.09.2019
В Одесский порт прибыл скоростной десантный корабль НАТО
14:21 19.09.2019
Судно из РФ село на мель в «украденных» у Украины водах
14:01 19.09.2019
В оккупированном Крыму сообщают об очередном обыске у крымских татар
13:30 19.09.2019
Оккупанты проводят полеты в условиях горной местности
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд