Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній 17 вересня зустрівся зі звільненими в'язнями Кремля: Володимиром Балухом, Миколою Карпюком, Павлом Грибом, Романом Сущенком, Олександром Кольченком, Артуром Пановим, Олексієм Сизоновичем, Євгеном Пановим та їхніми близькими.

Про це повідомляє пресслужба ПЦУ, передає Гордон.



"Хочу подивитися вам у вічі і подякувати за духовну незламність, адже ви пройшли горнило тяжких випробувань російськими в'язницями", – заявив Епіфаній.



Українці розповіли Епіфанію про своє перебування в ув'язненні.



"З усіма, хто зацікавлений у тому, щоб Україна була демократичною, сильною і квітучою країною, – ми союзники. Ми готові підставити плече державі, і, думаю, держава мала б підставити плече саме Українській церкві, а не останньому форпосту [президента РФ Володимира] Путіна в Україні – Московському патріархату. Вірю, що спільно із владою ми сприятимемо розбудові нашої батьківщини", – зазначив предстоятель ПЦУ.



Він висловив думку, що українці – волелюбний народ, який не хоче чужого, однак не погодиться на неволю.



Епіфаній вручив колишнім в'язням Кремля пам'ятні подарунки.



"Якщо ми любитимемо і творитимемо добро, то зрештою побачимо, що світ навколо нас справді стає кращим", – додав митрополит Епіфаній.



7 вересня між Україною та РФ відбувся обмін утримуваними особами у форматі "35 на 35". Серед українців, які повернулися додому, – політв'язні Олег Сенцов, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Євген Панов, Артур Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович, а також захоплені Росією біля Керченської протоки 24 моряки.

