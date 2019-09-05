Епіфаній зустрівся зі звільненими в результаті обміну українськими політв'язнями
|10:30 19.09.2019
|Крым
Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній 17 вересня зустрівся зі звільненими в'язнями Кремля: Володимиром Балухом, Миколою Карпюком, Павлом Грибом, Романом Сущенком, Олександром Кольченком, Артуром Пановим, Олексієм Сизоновичем, Євгеном Пановим та їхніми близькими.
Про це повідомляє пресслужба ПЦУ, передає Гордон.
"Хочу подивитися вам у вічі і подякувати за духовну незламність, адже ви пройшли горнило тяжких випробувань російськими в'язницями", – заявив Епіфаній.
Українці розповіли Епіфанію про своє перебування в ув'язненні.
"З усіма, хто зацікавлений у тому, щоб Україна була демократичною, сильною і квітучою країною, – ми союзники. Ми готові підставити плече державі, і, думаю, держава мала б підставити плече саме Українській церкві, а не останньому форпосту [президента РФ Володимира] Путіна в Україні – Московському патріархату. Вірю, що спільно із владою ми сприятимемо розбудові нашої батьківщини", – зазначив предстоятель ПЦУ.
Він висловив думку, що українці – волелюбний народ, який не хоче чужого, однак не погодиться на неволю.
Епіфаній вручив колишнім в'язням Кремля пам'ятні подарунки.
"Якщо ми любитимемо і творитимемо добро, то зрештою побачимо, що світ навколо нас справді стає кращим", – додав митрополит Епіфаній.
7 вересня між Україною та РФ відбувся обмін утримуваними особами у форматі "35 на 35". Серед українців, які повернулися додому, – політв'язні Олег Сенцов, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Євген Панов, Артур Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович, а також захоплені Росією біля Керченської протоки 24 моряки.
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