У четвер, 19 вересня, в Брюсселі відбудеться черговий раунд газових переговорів України з Росією. За посередництва Європейської комісії країни повинні прийти до угоди про майбутнє транзитного контракту.

Обидві сторони накопичили достатньо аргументів, щоб домогтися бажаних умов угоди. В іншому випадку – "нульовий транзит" через українську газотранспортну систему (ГТС), хоч і небажаний, але цілком можливий варіант.

Які позиції займуть "Газпром" і Україна у газових переговорах – в матеріалі РБК-Україна.

Україна і Росія знову зустрічаються на майданчику Єврокомісії, щоб вирішити долю контракту на транзит газу. Термін дії договору закінчується у новорічну ніч. Минулий раунд переговорів пройшов ще на початку року, однак сторони розійшлися, не досягнувши угоди. Пізніше Москва заявила, що має намір домовлятися вже з новим українським урядом.

Діючий транзитний контракт був укладений в січні 2009 року між "Газпромом" і НАК "Нафтогаз України". Під натиском росіян, які припинили постачання газу під час опалювального періоду, уряд Юлії Тимошенко погодився на невигідну угоду. Пам'ятаючи досвід тих переговорів, влада намагається убезпечити себе від шантажу і заручитися надійними союзниками.

Щоб апелювати до західних партнерів у разі неспортивної поведінки "Газпрому", Україна зобов'язалась реформувати свою ГТС за європейськими правилами. Насамперед, забезпечити незалежність її оператора. Для цього потрібно провести анбандлінг "Нафтогазу", тобто віддати транспортування газу окремій компаній. Для цих цілей було створено ВАТ "Магістральні газопроводи України" (МГУ).

Саме воно, за первинним планом, повинно було забрати "трубу" і персонал дочірньої компанії НАКу – "Укртрансгаз" (УТГ), щоб потім отримати сертифікацію в якості незалежного оператора. Тоді саме МГУ була б стороною транзитного контракту з "Газпромом". Замість цього команда Андрія Коболєва вирішила перевести людей і профільні активи "доньці" УТГ – новоствореній компанії "Оператор ГТС України".

Дії НАКу мотивовані суперечкою з "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі у 12 млрд доларів. З них 2 млрд росіяни не доплатили за транзитними тарифами, а решта – збиток України, якщо з першого січня транзит зупиниться. Щоб далі відстоювати позицію в суді, НАКу потрібно довести свій економічний інтерес від роботи української ГТС.

Між керівництвом "Нафтогазу" і минулим урядом кілька років не вщухав спір з приводу моделі анбандлінгу. Новий Кабмін за день до початку переговорів у Брюсселі таки затвердив оновлений план поділу НАКу. Згідно ньому, Фонд держмайна передасть "трубу" в користування "Оператору ГТС", який отримає сертифікацію і підпише новий контракт з "Газпромом". Важливо відзначити, що газотранспортна система залишається у державній власності.

Корпоративні права оператора викупить МГУ з розстрочкою на 15 років, платежі прив'язані до обсягу транзиту за кожен рік. Точна сума поки не названа, але на попередніх переговорах звучала приблизна цифра – 20 млрд гривень. Як мінімум, технологічного газу в ГТС залишилося на 8 млрд гривень.

Нагорі піраміди з управління ГТС буде стояти Міністерство фінансів. Раніше передбачалося, що оператор перейде під контроль "Укренерго", адже компанія в змозі забезпечити виплати "Нафтогазу" за рахунок своїх доходів. Однак профільний міністр енергетики Олексій Оржель виступив проти цієї ідеї. Очевидно, вирішувати питання з НАКом тепер буде глава Мінфіну Оксана Маркарова.

"Ми розробили модель анбандлінгу НАК "Нафтогаз України" відповідно до вимог Третього енергопакету. Дуже важливо, що нам вдалося зрушити ситуацію перед тристоронніми переговорами між Україною, ЄС та РФ. Надійна і безперебійна робота української газотранспортної системи дуже необхідна для постачальників і споживачів з країн ЄС. Деполітизація теми управління ГТС дасть нам можливість зайняти сильну позицію в майбутніх переговорах", – зазначив після засідання уряду Оржель.

Раніше Росія наполягала на продовженні чинного транзитного контракту з "Нафтогазом". Представники "Газпрому" намагалися переконати європейців, що Україна не здатна провести анбандлінг і створити незалежного оператора ГТС. Від цього залежало майбутнє і позовів НАК в Стокгольмі. Адже головний козир компанії в тому, що українська сторона грає за європейськими правилами, в той час як росіяни порушують домовленості.

"Газпром" вже очевидно не встигає закінчити будівництво "Північного потоку - 2" та інших додаткових потужностей, щоб повністю виключити Київ зі схеми транзиту газу в Європу. Днями за рішенням Європейського суду німецький оператор також обмежив доступ "Газпрому" до потужностей трубопроводу Opal. Враховуючи, що Україна в останній момент, але все ж виконала свої зобов'язання, росіяни спробують виторгувати короткостроковий контракт з новим оператором.

Також Кремль хоче повернутися до прямих постачань палива безпосередньо в Україну, обіцяючи значну знижку. На даний момент країна купує газ за реверсом з Європи, щоб виключити можливість енергетичного шантажу в політичних питаннях.

"Питання транзитного договору є надзвичайно важливим, але все-таки першочергове питання – чи буде Україна купувати російський газ за прямим контрактом... У разі укладення прямого договору на постачання газу з "Газпромом", ціна газу для кінцевого споживача в Україні може бути на 25 відсотків нижче поточного рівня", – повідомив глава "Газпрому" Олексій Міллер в ході доповіді президенту РФ

Напередодні газових переговорів Оржель уточнив, що узгоджена позиція України та європейських партнерів залишається незмінною. Транзитний контракт може бути укладений на десять років, за умови прокачування 60 млрд кубометрів газу в рік, з можливістю збільшення об'єму до 90 млрд кубометрів. Бонус для Росії полягає в тому, що "Нафтогаз" готовий забути про позов у Стокгольмі на 10 млрд доларів, якщо українська ГТС буде повноцінно функціонувати.

Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв також запропонував росіянам відшкодувати потужності, втрачені через обмеження Європейського суду. "Якщо "Газпром" хоче продовжувати доставляти ці обсяги газу туди ж, куди вони йшли через OPAL, але більш коротким шляхом, українська і словацька газотранспортні системи з легкістю з цим впораються. Як робили це до того, як "Газпром" отримав монопольний доступ до OPAL", – уточнив Коболєв.

Переговори в Брюсселі обіцяють бути складними, адже обидві сторони готові до варіанту "нульового транзиту", якщо новий контракт не буде укладено. НАК закачав у сховища рекордних 19,5 млрд кубометрів газу і підписав договір на гарантовану поставку ще 450 млн кубометрів у першому кварталі наступного року. Цього обсягу Україні цілком вистачить, щоб пройти опалювальний сезон.

"Говорячи про газовий транзит, важливо, що Україна не купує більше газ напряму в Росії. Тому вона може показувати більш сильну позицію. Але Росія, як мені здається, хоче використовувати свою погрозу перекрити транзит як тиск на Україну в переговорах, але я думаю, що ця погроза все менше щось означає", – зазначив спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.

"Газпром", у свою чергу, заповнює сховища в Європі, щоб виконати взимку умови контрактів перед своїми покупцями. За словами Міллера, до кінця грудня в європейські ПСГ планується закачати не менш 11,4 млрд кубометрів газу – вдвічі більше, ніж у минулому році.

"Але проблеми у всіх почнуться після. Навесні і влітку на ринку самий дешевий газ, потрібно буде готуватися до наступного опалювального сезону. Якщо транзит – "нуль", то реверсу не буде, а "Газпром" не виконає зобов'язання перед європейцями по закачуванню газу. Так що будуть лякати один одного, чекаючи, хто перший здасться", – пояснив РБК-Україна інформований співрозмовник на енергетичному ринку.

І останній момент. На зустрічах з міжнародними партнерами українська сторона не втомлюється повторювати, що збереження транзиту – це не просто питання економіки. Адже доходи від газового контракту з Росією становлять значну частину оборонного бюджету країни.

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