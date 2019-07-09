У середу, 18 вересня, глава Пентагону Марк Еспер провів телефонні переговори з міністром оборони України Андрієм Загороднюком.

Еспер повідомив, що "з оптимізмом" дивиться на бачення Загороднюка щодо реформи української армії, передає НВ.

"Я з оптимізмом дивлюся на його бачення Міністерства оборони та прихильність оборонній та антикорупційній реформ. Я висловив незмінну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України", - заявив Еспер.