У Раді доручили майбутній делегації в ПАРЄ визначитися з форматом роботи в Асамблеї

09:50 19.09.2019   Украина

Комітети ВР з питань зовнішньої політики і з питань інтеграції України з ЄС рекомендують українському парламенту не брати участь в святкуванні 70-річчя Ради Європи, а майбутньої делегації Ради в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) - визначити форму участі в діяльності Асамблеї.

Таке рішення комітети затвердили на своєму спільному засіданні в середу в Києві, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

Крім того, комітети рекомендують парламенту завершити формування делегації Верховної Ради в ПАРЄ.

"І доручити делегації на своєму установчому засіданні прийняти рішення щодо форми участі або неучасті в подальшій діяльності ... в Парламентській асамблеї", - озвучив глава комітету з питань зовнішньої політики Богдан Яременко рішення, за яке проголосували члени двох комітетів.

Нагадаємо, у Верховній раді сформували новий склад української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи.

Хто очолить делегацію, поки невідомо, главу обирають члени делегації.

На початку жовтня розпочинається осіння сесія ПАРЄ, На ній мають розглянути проєкт резолюції щодо становища кримських татар на окупованому Росією півострові.



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