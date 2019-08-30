Російський опозиціонер Навальний претендує на премію, лауреатом якої є Сенцов

09:40 19.09.2019   Россия

Законодавці з найбільшої в Європарламенті групи Європейської народної партії висунули кандидатуру російського опозиціонера Олексія Навального на здобуття премії Сахарова “За свободу думки”.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як ідеться в поширеній 18 вересня заяві групи, Навальний “не тільки захищає свободу думки в Росії, але є одним з небагатьох голосів правди” в цій країні.

Навальний є одним із найактивніших критиків президента Росії Володимира Путіна, багато разів був ув’язнений, позбавлений можливості балотуватися на посаду президента Росії та був кандидатом на мера російської столиці Москви.

Кінцевий термін висунення кандидатур на престижну премію імені Сахарова — 19 вересня.

Інші кандидати включають Ільхама Тохті, прихильника уйгурської меншини Китаю, який відбуває довічне покарання за звинуваченням у сепаратизмі.

У 2018 році лауреатом премії Сахарова став український режисер Олег Сенцов. Отримати свою нагороду вчасно кримчанин не зміг, оскільки перебував за ґратами в Росії.



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