Болгарія підписала контракт на будівництво газопроводу, який транспортуватиме російський газ з "Турецького потоку" до Європи в обхід України. Газопровід, який у Болгарії називають "Балканським потоком", має постачати газ від кордону Болгарії з Туреччиною до кордону Болгарії із Сербією.

Про це повідомляє УНН спираючись на інформацію AP та DW.

Контракт підписали газотранспортний оператор “Булгартрансгаз” і консорціум Arkad у складі італійської Arkad ABB S.p.A. й саудівської Arkad Engineering & Construction Company. Вартість угоди — 1,1 мільярда євро, передає видання АР.

Документ підписали після майже піврічної тяганини в Вищому адміністративному суді Болгарії, після якого було дозволено будівництво газопроводу “Турецький потік”.

“Балканський потік” має допомогти прокачувати газ до Сербії, Угорщини й Австрії. Сторони планують збудувати газогін завдовжки в 474 кілометри.

Нагадаємо, що “Газпром” завершив будівництво двох гілок морського газопроводу “Турецький потік” на дні Чорного моря. Одна з цих гілок має постачати газ на турецький ринок, а інша — на європейський із продовженням на території Болгарїі, Сербії й Угорщини.