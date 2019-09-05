Колишній український політв’язень та Олег Сенцов заявив, що не визнає анексований Росією Крим та окуповані території Донбасу територією РФ.

Про це український режисер Сенцов розповів в інтерв'ю "Громадському", передає УНН.

“Я ніколи не визнаю Крим частиною Росії. Це не обговорюється. Те ж саме стосується донбаських „республік“, які є штучними сателітами Російської Федерації. Теж, відповідно, це частина України, я ніколи не визнаю сепаратистських настроїв, бажання приєднатися до Росії. Ми одна країна, від якої нас відірвали, і ми ніколи з цим не погодимося”, — сказав Сенцов.

Український режисер зазначив, що такі питання є “червоною лінією”, а все інше можна обговорювати.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією. Літак з 35 українцями приземлився в київському аеропорту “Бориспіль”. Були звільнені Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Едем Бекіров, Євген Панов, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Роман Сущенко, Артур Панов, Олексій Сізоновіч, а також захоплені в листопаді 2018 року українські моряки.