Сенцов: Я ніколи не визнаю Крим частиною Росії
|09:10 19.09.2019
|Крым
Колишній український політв’язень та Олег Сенцов заявив, що не визнає анексований Росією Крим та окуповані території Донбасу територією РФ.
Про це український режисер Сенцов розповів в інтерв'ю "Громадському", передає УНН.
“Я ніколи не визнаю Крим частиною Росії. Це не обговорюється. Те ж саме стосується донбаських „республік“, які є штучними сателітами Російської Федерації. Теж, відповідно, це частина України, я ніколи не визнаю сепаратистських настроїв, бажання приєднатися до Росії. Ми одна країна, від якої нас відірвали, і ми ніколи з цим не погодимося”, — сказав Сенцов.
Український режисер зазначив, що такі питання є “червоною лінією”, а все інше можна обговорювати.
Нагадаємо, 7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією. Літак з 35 українцями приземлився в київському аеропорту “Бориспіль”. Були звільнені Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Едем Бекіров, Євген Панов, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Роман Сущенко, Артур Панов, Олексій Сізоновіч, а також захоплені в листопаді 2018 року українські моряки.
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