Румунія не підтримає власного кандидата на посаду голови Європрокуратури
|08:55 19.09.2019
|Румыния
Уряд Румунії не підтримає кандидатуру колишнього керівника управління боротьби з корупцією Лаури Ковесі на посаду головного європейського прокурора.
Про це повідомила прем'єр-міністр Румунії Віоріка Денчіле, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Я казала неодноразово і сьогодні повторюю: ми не підтримуємо кандидатуру Лаури Ковесі на посаду керівника Європейської прокуратури», - заявила прем'єр за підсумками засідання виконкому урядової соціал-демократичної партії.
Аналогічну думку висловила і посол Румунії в Брюсселі Лумініца Одобеску.
Очікується, що в четвер, 19 вересня, посли країн ЄС у Брюсселі обговорять кандидатуру на посаду прокурора Європейської прокуратури. На неї, окрім Лаури Ковесі, претендує висуванець Франції Жан-Франсуа Бонерт.
Шанси Ковесі обійняти цю посаду зросли після того, як у Парижі заявили, що підтримають саме її, оскільки Бонерт уже був призначений керівником фінансової прокуратури Франції.
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