В адміністрації Ердогана заявляють, що Туреччина не відмовиться від С-400

08:45 19.09.2019   Турция

Туреччина готова розглянути пропозиції США щодо постачання комплексів Patriot, але при цьому не збирається відмовлятися від російських ЗРК С-400.

Як повідомляє Анадолу, про це у Вашингтоні заявила головний радник адміністрації президента Туреччини Ґюльнур Айбет, передає Укрінформ.

«За словами Айбет, американська сторона не повинна сприймати готовність Анкари до обговорення теми Patriot як альтернативу постачання російських ЗРК С-400.

«Це неприйнятно з точки зору Туреччини», - підкреслила головний радник адміністрації турецького лідера», - йдеться в повідомленні.

Айбет нагадала, що Туреччина вибрала С-400 тому, що пропозиція Москви відповідала її інтересам. І зазначила, що російські ЗРК не загрожують країнам НАТО.

«Ми будемо розглядати альтернативні пропозиції, поряд із С-400. Patriot – один з варіантів. Проте ми за жодних умов не відмовимося від С-400», - додала головний радник адміністрації Ердогана.



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