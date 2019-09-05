Ректор КГИПУ Чингиз Якубов сообщил, что польская сторона не предоставила ему визу и лишили его возможности выступить на совещании ОБСЕ по правам человека в Варшаве.

«Мне непонятно, почему принято такое решение, ведь Польша выбрана лишь площадкой, где собираются все страны ОБСЕ», - сказал Якубов, , передают Флот 2017.

По словам ректора крымского ВУЗа, «депутата» от оккупированного Крыма, он планировал выступить на совещании с докладом о развитии крымской системы образования, рассказать, что изменилось в Крыму с момента «воссоединения» полуострова с Россией.