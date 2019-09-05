В оккупированном Крыму не хватает 600 врачей и 1500 специалистов среднего звена
|08:40 19.09.2019
|Крым
Так называемый замминистра здравоохранения Крыма Антон Лясковский на пресс-конференции в Симферополе заявил, что вопрос дефицита медперсонала в Крыму будет решен через 5 лет.
«На сегодняшний день в медучреждениях Крыма не хватает порядка 600 врачей и 1500 специалистов среднего звена. Для привлечения кадров реализуется ряд национальных проектов, среди которых программа «Земский доктор» и компенсационные выплаты медикам за аренду жилья, как в сельской местности, так и в городах», - отметил Лясковский, передает Флот2017.
По его словам, вопрос врачебного дефицита будет закрыт к 2024 году.
Проблему оказания медпомощи в отдаленных районах оккупированного Крыма чиновники «минздрава» планируют решить с помощью мобильных диагностических комплексов: к концу года появятся 7 комплексов, в 2020 году - 10.
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